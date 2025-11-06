Fiazza (Lega): “Eos Show è un’opportunità per Parma, non un pericolo”

“L’arrivo a Parma di EOS – European Outdoor Show è una grande opportunità, non certo un problema. Si tratta del principale evento italiano dedicato a caccia, sport, outdoor e turismo venatorio, capace di richiamare migliaia di visitatori, aziende e professionisti da tutto il mondo. Non è la fiera della guerra, come qualcuno prova maldestramente a raccontare, ma una manifestazione che promuove la passione per la natura, la sostenibilità e la conoscenza del territorio.”

Lo afferma Tommaso Fiazza, capogruppo della Lega in Regione Emilia-Romagna, che ha depositato un’interrogazione alla Giunta regionale dopo le polemiche sollevate da alcune associazioni pacifiste sull’opportunità di ospitare la manifestazione.

“Fiere di Parma merita un plauso per aver portato in città una rassegna di livello internazionale, che rafforza la vocazione fieristica del nostro territorio e può generare ricadute importanti in termini di turismo, accoglienza e promozione delle eccellenze locali. È un’occasione per far conoscere Parma e i suoi prodotti in un contesto internazionale, non una minaccia da combattere”.

“Con la mia interrogazione ho chiesto alla Regione di cogliere l’occasione per promuovere eventi collaterali che valorizzino il territorio, l’ospitalità e le nostre eccellenze, a partire da quelle enogastronomiche. EOS può diventare una vetrina ideale per raccontare l’Emilia-Romagna al mondo”.