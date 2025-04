Fiazza (Lega): “Furti e vandalismo all’ospedale di Parma. Presenterò interrogazione”

“Finalmente una buona notizia: grazie al senso civico di chi non si è girato dall’altra parte e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, un tentativo di furto all’Ospedale Maggiore di Parma è stato sventato” – dichiara Tommaso Fiazza, consigliere regionale della Lega.

“Un grazie va al personale della vigilanza e al comandante e ai Carabinieri della stazione Parma Oltretorrente che hanno evitato che l’ennesimo atto criminoso andasse a buon fine. È la dimostrazione che, quando cittadini e forze dell’ordine collaborano, i risultati arrivano”.

“A fine settembre scorso – prosegue Fiazza – è stato sottoscritto un importante protocollo operativo tra la Questura di Parma e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, reso possibile anche grazie ai fondi stanziati dal Ministero dell’Interno per migliorare la sicurezza all’interno degli ospedali. Tuttavia, episodi come quello avvenuto nei giorni scorsi e altre “anomalie” che vengono segnalate quasi quotidianamente dimostrano che resta ancora molto da fare. Per questo motivo presenterò un’interrogazione in Regione per chiedere come siano stati utilizzati i fondi a disposizione, quali misure siano effettivamente operative e quali iniziative si intendano adottare per estendere la sicurezza anche alle altre aree ospedaliere più esposte. L’interrogazione servirà anche per sollecitare la Giunta regionale a investire di più sulla sicurezza negli ospedali, soprattutto al Maggiore”.

“Tuttavia, i recenti episodi di furti dimostrano che bisogna continuare a vigilare, valutando l’estensione e il potenziamento delle misure anche ad altre aree ospedaliere a rischio, non solo il Pronto Soccorso. L’ospedale deve essere un luogo sicuro per pazienti, operatori e visitatori, di giorno e di notte”.