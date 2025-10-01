Fiazza (Lega): “La Regione prenda posizione sulla mostra Dalì: tra arte e mito”

La Regione chiarisca che rapporti ha avuto con la mostra “Dalì: tra arte e mito” in corso a Parma dove i carabinieri hanno sequestrato 21 opere ritenute false attribuite all’artista Salvador Dalì.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Tommaso Fiazza (Lega) che chiede di sapere dall’esecutivo regionale se la Regione Emilia-Romagna abbia dato il proprio patrocinio alla mostra in oggetto e, in caso affermativo, quale giudizio intenda esprimere sull’accaduto e quali verifiche vengano svolte dalla Regione in occasione della concessione di patrocino oneroso o non oneroso.