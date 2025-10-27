Fiazza (Lega): “No al depotenziamento del laboratorio analisi dell’Ospedale Santa Maria di Borgotaro”

Impedire il depotenziamento del laboratorio analisi dell’Ospedale “Santa Maria” di Borgotaro, in provincia di Parma.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Tommaso Fiazza (Lega) che ricorda come sia stata recentemente resa nota l’intenzione da parte dell’Azienda USL competente di trasferire il lavoro riguardante gli esami emato-chimici di laboratorio presso l’Ospedale di Parma, con conseguente riduzione delle attività attualmente svolte a Borgotaro.

“Questa scelta suscita preoccupazione nella cittadinanza e negli operatori sanitari, che temono un indebolimento dei servizi ospedalieri locali e un progressivo depotenziamento del presidio valligiano”, spiega Fiazza che chiede alla giunta “se sia stato effettuato uno studio di impatto sui tempi di risposta, sulla qualità del servizio e sull’accessibilità per l’utenza locale nel caso in cui il servizio sarebbe depotenziato e se siano previste misure compensative o alternative (es. potenziamento del punto prelievi, miglioramento del trasporto campioni, investimenti tecnologici per refertazione a distanza).