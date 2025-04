Fiazza (Lega): “Parcheggi ospedalieri gratuiti, la sinistra promette poi si tira indietro”

“Oggi pomeriggio abbiamo discusso un tema che tocca la quotidianità di tantissime famiglie: eliminare o ridurre il costo dei parcheggi negli ospedali. Un costo ingiusto che si abbatte su chi si reca a curarsi o ad assistere un proprio caro. La Lega ha chiesto di garantire la gratuità dei parcheggi, o almeno tre ore di sosta gratuita per pazienti, volontari e accompagnatori. Una proposta chiara e facilmente realizzabile, soprattutto negli ospedali dei capoluoghi di provincia, dove il problema è più pesante”.

Così interviene Tommaso Fiazza, consigliere regionale della Lega, al termine di un dibattito che ha impegnato tutto il pomeriggio nell’Aula dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

“A Parma, ad esempio attorno all’Ospedale Maggiore i parcheggi gratuiti sono pochissimi, mentre in quasi tutte le aree si deve pagare, compreso davanti al Pronto Soccorso, dove chi arriva in emergenza dovrebbe pensare solo alla salute e non a trovare il resto per il parchimetro. È una situazione che offende il buon senso e la dignità delle persone”.

Il consigliere leghista punta il dito contro le promesse mancate: “Nel 2019, Bonaccini aveva solennemente promesso parcheggi gratuiti per i pazienti. Oggi, a quasi sei anni di distanza, siamo ancora fermi alle analisi, ai tavoli di discussione e agli annunci senza seguito. La politica dovrebbe essere la scienza delle soluzioni, non del rimando eterno”.

Nonostante l’appoggio compatto della minoranza – e una risoluzione aggiuntiva presentata anche da Fratelli d’Italia – la maggioranza ha bocciato l’emendamento della Lega, scegliendo invece di approvare una risoluzione generica e fumosa, tutta concentrata su temi come il coinvolgimento dei mobility manager e l’individuazione di aree per i camperisti.

«Un comportamento che tradisce una mancanza di coraggio – osserva Fiazza –. Hanno preferito rinviare ancora, senza dare alcuna risposta concreta a chi ogni giorno affronta la fatica della malattia e delle cure. La risoluzione approvata è una lista di buoni propositi che resteranno sulla carta, mentre i problemi reali rimangono esattamente dove sono”.

Il consigliere della Lega conclude: “La battaglia per una sanità accessibile non si vince solo con le parole, ma togliendo ostacoli veri. La Regione non può più nascondersi dietro la scusa dei bilanci o delle differenze territoriali: se in alcune città i parcheggi gratuiti esistono, significa che si può fare ovunque. Basta volerlo. Noi non ci fermeremo: continueremo a combattere contro questo balzello nascosto che pesa su chi ha già abbastanza problemi da affrontare”.