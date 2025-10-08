Fiazza (Lega): “Problemi strutturali alla Casa del Bambino di Parma nonostante i milioni spesi”

“Sette anni fa doveva essere un fiore all’occhiello della sanità territoriale, oggi è una struttura che continua a presentare criticità. Parliamo della Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente di viale Fratti, a Parma, dove si sono verificati nel tempo infiltrazioni, guasti e allagamenti che hanno creato disagi a famiglie, operatori e utenti”.

“È una situazione che desta preoccupazione – spiega il consigliere regionale della Lega Tommaso Fiazza – perché l’edificio è stato inaugurato nel 2018 e costato oltre 8 milioni di euro di fondi pubblici. In una struttura così recente non dovrebbero verificarsi problemi di sicurezza o agibilità, e invece si continua a intervenire in emergenza, con locali chiusi o ambulatori spostati”.

“Ho presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per sapere quali interventi di manutenzione siano stati effettuati, se ci siano difetti di costruzione o materiali non adeguati e quali misure siano previste per evitare il ripetersi di questi episodi.”

“Già Emiliano Occhi, consigliere regionale nella precedente legislatura, aveva seguito da vicino la vicenda e segnalato criticità che oggi purtroppo si ripresentano. È importante che la Regione verifichi le condizioni dell’immobile e si attivi per garantire ambienti sicuri e decorosi a chi ci lavora e alle famiglie che vi si rivolgono ogni giorno”.