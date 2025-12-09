Fiazza (Lega): “Programmare interventi di manutenzione sull’Enza a Sorbolo Mezzani”

La Regione dica se sia a conoscenza dello stato di grave ostruzione delle campate del ponte di Sorbolo sul torrente Enza, nel parmense, chiarendo quali interventi siano stati programmati da Aipo o dagli enti competenti.

A porre la questione, con un’interrogazione, è il consigliere della Lega Tommaso Fiazza.

“In più tratti del corso d’acqua – spiega Fiazza – sono state segnalate, da amministrazioni comunali, enti consortili e cittadini, condizioni di mancata o insufficiente pulizia dell’alveo, con presenza di vegetazione, tronchi, materiali depositati e sedimenti. Una situazione che aumenta il rischio di esondazioni e rende più critici gli eventi di piena che negli ultimi anni hanno già interessato diversi Comuni”. Fiazza evidenzia come Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po) e altri enti “abbiano programmato, avviato o completato alcuni interventi negli ultimi mesi, ma non risulta disponibile un quadro pubblico aggiornato e consultabile delle attività svolte e di quelle ancora da realizzare”.

Nel suo atto ispettivo, Fiazza ricorda anche l’ordine del giorno approvato all’unanimità dal consiglio comunale di Sorbolo Mezzani a fine settembre (poi trasmesso al presidente della Regione), con il quale si richiedeva un intervento urgente per la messa in sicurezza idraulica del tratto di fiume Enza sul proprio territorio e nel quale si evidenziava il deterioramento dell’alveo, la presenza di gravi ostruzioni sotto il ponte in località Sorbolo, l’assenza di manutenzione negli ultimi anni e le numerose segnalazioni agli enti di competenza. Veniva inoltre richiamata la lettera del sindaco al Prefetto di Parma, di inizio agosto, nella quale si segnalava la necessità di interventi urgenti.

“Vi sono stati recentemente alcuni lavori di pulizia – va avanti poi Fiazza -, a cura di Aipo, in prossimità delle arcate del ponte ferroviario e del ponte stradale in località Sorbolo, ma che hanno riguardato esclusivamente le parti di competenza degli enti proprietari. E’ evidente lo stato generale di abbandono dell’alveo del fiume Enza ed è crescente la preoccupazione tra la popolazione, più volte espressa anche con manifestazioni pubbliche”.

Richiamando le competenze della giunta in materia di difesa del suolo, Fiazza chiede dunque “se esista un cronoprogramma definito per la manutenzione ordinaria del torrente Enza nel tratto ricadente in Emilia-Romagna, con particolare riferimento al territorio di Sorbolo Mezzani, e quali interventi straordinari strutturali si intendano attuare”. All’esecutivo regionale si chiede anche se abbia risposto all’ordine del giorno del Comune di Sorbolo Mezzani, se si disponga di una mappatura aggiornata dei punti critici del reticolo idraulico e quali misure siano state attivate per prevenire il rischio di esondazione dell’Enza. Infine, se siano programmati interventi sui canali e sugli argini danneggiati a seguito degli eventi del 2024.