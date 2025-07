Fiazza (Lega): “Risolvere i problemi nella gestione degli ‘Atc’ caccia”

Risolvere i problemi relativi agli Atc nel calendario venatorio 2025/2026 frutto della mancanza di convenzioni tra l’Emilia-Romagna le Regioni confinanti.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Tommaso Fiazza (Lega) che ricorda come “l’applicazione di un diverso calendario faunistico venatorio da parte delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia genera indubbie problematiche gestionali rispetto ad enclave territoriali venutesi a creare con la confinante Regione Lombardia per effetto del graduale modificarsi dell’asta fluviale del fiume Po nel corso degli anni: gli Ambiti Territoriali di Caccia dell’Emilia-Romagna e della Lombardia condividono aree attigue sull’asse fluviale del Po, è infatti noto che porzioni di territorio ricompresi nella Regione Lombardia sono posizionati a destra del fiume Po, mentre analoghi territori dell’Emilia-Romagna si trovano sulla sponda sinistra. Gli ambiti toccati sono quelli provinciali di Mantova, Cremona, Lodi, Pavia, Piacenza e Parma, i cui confini non possono essere tabellati poiché in gran parte ubicati nelle golene del fiume”.

“Già dall’inizio dell’anno abbiamo preso contatto con i tecnici della Regione Lombardia per trovare una soluzione ai problemi posti, ma i tecnici regionali hanno concordato che non vi sono termini normativi per non applicare le norme nazionali in materia che prevedono che all’interno delle singole Regioni siano in vigore le norme delle singole Regioni”, spiega l’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi per il quale non è possibile realizzare un unico Atc sovraregionale e per dare risposta ai problemi posti da Fiazza sarebbe quello di rivedere il confine delle due Regioni, ma si tratta di un iter molto complesso.