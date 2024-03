“Fibromialgia e lavoro”: un incontro mercoledì 13 all’Assistenza Pubblica

Si terrà mercoledì 13 marzo, alle 15, nella sala Anedda dell’Assistenza Pubblica in via Gorizia 2, il convegno “Fibromialgia e lavoro: quali accomodamenti ragionevoli?”: una occasione per capire cos’è la sindrome fibromialgica e come si possa applicare nell’ambiente di lavoro un accomodamento ragionevole senza oneri sproporzionati.

L’incontro prenderà avvio dall’indagine realizzata da Fondazione ASPHI, CISL, Fondazione ISAL e CFU-Italia ODV da cui emergono le difficoltà che lavoratrici e lavoratori incontrano nello svolgimento della propria attività e che si manifestano su vari livelli organizzativi. Vuole creare un momento di confronto e sensibilizzazione per dare voce ai “malati invisibili” affetti da questa sindrome cronica e invalidante molto più diffusa di quanto si possa immaginare.

L’iniziativa è promossa da CFU-Italia ODV Comitato Fibromialgici Uniti con il patrocinio del Comune di Parma e prevede la partecipazione di Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, del vice presidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, dell’assessore alla Salute della Regione Emilia- Romagna Raffaele Donini e dell’assessore alle Politiche Sociali e Politiche per la Salute del Comune di Parma Ettore Brianti. Modererà la giornalista Camilla Ghedini.

La partecipazione è gratuita e rivolta a tutta la cittadinanza.