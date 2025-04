Fidenza: 4 denunce, 3 patenti ritirate, un documento falso sequestrato

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri di Fidenza hanno attuato un’operazione straordinaria di controllo del territorio.

L’attività, pianificata nell’ambito delle strategie di prevenzione e contrasto all’illegalità, ha visto l’impiego su tutto il territorio di competenza del personale in uniforme delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia.

L’azione si è concentrata sulla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Le modalità operative hanno incluso l’esecuzione di posti di controllo strategici, soste operative in prossimità delle principali arterie di comunicazione e il pattugliamento delle aree verdi che hanno permesso il controllo di 52 veicoli e l’identificazione di 83 persone.

Durante il corso dell’attività un 52enne italiano, residente in provincia, è stato denunciato alla Procura di Parma per aver causato un incidente stradale con soli danni materiali, mentre si trovava in stato di ebrezza alcolica alla guida della propria auto. L’incidente è avvenuto nella serata a Fidenza.

Al momento dell’arrivo della pattuglia, i militari hanno trovato segni di collisione e un cartello della segnaletica verticale abbattuto, oltre a una targa a terra, che si era staccata dal veicolo coinvolto.

Grazie alle immediate indagini nel centro di Fidenza, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il veicolo in movimento e farlo accostare. Il conducente, identificato nel 52enne, presentava evidenti sintomi di ebbrezza alcolica ed è stato quindi sottoposto al test dell’etilometro, che ha confermato un tasso alcolemico di 2,85 g/l. Di conseguenza, gli è stata ritirata la patente di guida con una decurtazione di 10 punti, e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Anche un 29enne straniero, domiciliato a Parma, è stato denunciato alla Procura di Parma per aver causato un incidente stradale guidando in stato di ebrezza alcolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

È accaduto durante la notte, a Sissa Trecasali, all’arrivo della pattuglia, gli operanti hanno trovato un’auto ribaltata in un fossato e il conducente già assistito dai sanitari presenti sul posto. Trasportato in ambulanza a Parma, l’uomo è stato sottoposto a urgenti accertamenti per verificare l’eventuale stato di ebbrezza e la presenza di sostanze stupefacenti nei liquidi biologici. I risultati hanno confermato che il conducente aveva un tasso alcolemico di 0,8 g/l e risultava anche positivo all’assunzione di cannabinoidi, con un valore di 3,2 ng/ml di tetracannabinolo. Di conseguenza, gli è stata ritirata la patente con decurtazione di 10 punti, mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

Altro incidente stradale causato dall’abuso di alcol è accaduto a Roccabianca: un 56enne italiano, residente in provincia, è stato denunciato alla Procura di Parma. Secondo quanto ricostruito, nella notte, a Roccabianca, i Carabinieri di pattuglia hanno trovato un’auto danneggiata da una collisione fuori dalla sede stradale. Trasportato in ambulanza a Parma, su richiesta degli operanti, il conducente dell’auto è stato sottoposto a immediati accertamenti che hanno confermato il suo stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,61 g/l. La patente di guida gli è stata quindi ritirata con la decurtazione di 10 punti, e il veicolo è stato affidato al legittimo proprietario.

Un 33enne dell’Est Europa, domiciliato fuori regione, è stato denunciato alla Procura di Parma perché trovato in possesso di un documento d’identità falso, subito sequestrato.

Durante un controllo nel parcheggio di un centro commerciale di Fidenza, l’uomo ha fornito agli operanti una carta d’identità estera che, grazie agli accertamenti con le banche dati internazionali, è risultata contraffatta.

Successivamente, identificato tramite rilievi foto-dattiloscopici, il 33enne è risultato non in regola con le norme sul soggiorno ed è stato denunciato per entrambi i reati.

Sono inoltre state segnalate all’autorità amministrativa, per uso personale di sostanze stupefacenti: 11 persone, che a seguito del controllo, sono state trovate in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina, poi sequestrate.