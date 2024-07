Fidenza, 40enne ai domiciliari sorpreso fuori casa con in tasca un grosso coltello: arrestato

Sarebbe dovuto rimanere dentro casa il 40enne sottoposto al regime degli arresti domiciliari, ma i Carabinieri lo sorprendono all’esterno della sua abitazione con un coltello in mano e lo arrestano per evasione.

Tutto nasce da uno dei controlli che i Carabinieri effettuano quotidianamente nei confronti di coloro che sono agli arresti domiciliari per garantire il rispetto delle misure imposte dalla legge.

Alcuni giorni fa, un equipaggio del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Fidenza, si è recato presso l’abitazione di un uomo detenuto in regime di arresti domiciliari per verificare la presenza e il rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice in occasione di una precedente sentenza di applicazione di misura cautela. I militari, giunti nei pressi dell’abitazione hanno notato l’uomo fuori “dal suo perimetro”, intento a discutere con un passante.

Alla vista della pattuglia, il 40enne ha nascosto qualcosa sotto la giacca, rientrando all’interno dell’abitazione. Ma ormai era troppo tardi ed il controllo effettuato nell’immediatezza ha consentito di verificare che l’uomo oltre ad aver “oltrepassato” i confini e le prescrizioni aveva portato fuori dalla propria abitazione un grosso coltello da cucina che, a suo dire, gli serviva “per difesa personale”, atteso che quel passante lo aveva messo in allarme.

La versione dei fatti “inverosimile” non ha convinto i Carabinieri che, dopo aver sequestrato il coltello hanno accompagnato in caserma il, 40enne italiano e sentito il magistrato di turno, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva hanno proceduto al suo arresto in flagranza per il reato di “evasione” e alla denuncia in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il Tribunale di Parma, nel corso di una specifica udienza, ha convalidato l’arresto e rinviato il processo alla fine del mese di luglio in quanto il difensore ha ritenuto necessario chiedere i termini per la difesa. Nel frattempo il 40enne è tornato a casa in attesa del processo in regime di arresti domiciliari.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma