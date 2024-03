Fidenza: 60enne in possesso di una bici rubata individuato dai carabinieri di Roccabianca

I Carabinieri della Stazione di Roccabianca, attivati dalla Centrale Operativa della Compagnia di Fidenza sono intervenuti in aiuto di un ragazzino al quale era stata rubata la bici. I militari oltre ad aver restituito la bicicletta al ragazzo hanno denunciato per ricettazione colui che la deteneva per il reato di ricettazione.

Quando un ragazzino di Fidenza, di origini extracomunitarie, ha riconosciuto la bicicletta che gli era stata rubata una settimana prima, parcheggiata in una via del centro cittadino con tanto di lucchetto, si è immediatamente rivolto al padre sollecitandolo a chiamare subito i Carabinieri. Il padre, in Italia da molti anni, non ci ha pensato due volte ed ha fatto il 112. Dopo pochi minuti alcuni militari della Stazione Carabinieri di Roccabianca hanno raggiunto i richiedenti ed avere individuato la bici, si sono messi in osservazione. La pazienza dei Carabinieri ha avuto la meglio e, dopo qualche tempo, un uomo è stato notato avvicinarsi alla bicicletta, aprire il lucchetto e prepararsi a partire. I militari, a quel punto, lo hanno raggiunto e bloccato.

L’uomo, un sessantenne straniero, regolare sul territorio nazionale ma quasi incapace di comunicare in italiano, una volta affiancato da un traduttore ha tentato di giustificare il possesso della bicicletta, ma i suoi tentativi, piuttosto maldestri, non hanno convinto i Carabinieri, che lo hanno accompagnato in caserma. Padre e figlio, sopraggiunti, hanno dimostrato in maniera inequivocabile di avere acquistato una bicicletta perfettamente identica a quella segnalata, e di averne denunciato il furto, proprio dai Carabinieri, pochi giorni prima.

Il 60enne a quel punto, è stato fotosegnalato e denunciato a piede libero per il reato di ricettazione per il quale la legge prevede una punizione, spesso più severa di quella prevista per il furto stesso. La bici, dopo i necessari riscontri, che hanno dimostrato senza alcun dubbio che fosse proprio quella del ragazzino gli è stata immediatamente restituita così da farlo tornare a casa felice e contento, con una storia a lieto fine da raccontare ad amici e compagni.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma