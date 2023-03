Fidenza, al Teatro Magnani “Zuppa di sasso”: terzo appuntamento di “Sciroppo di teatro”

Anche nel 2023 in Emilia-Romagna i bambini e le famiglie possono nuovamente andare a teatro con il voucher del pediatra, del farmacista o del parafarmacista. Prosegue infatti Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione: in 25 comuni dell’Emilia-Romagna i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro accompagnatori possono recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito da medici e farmacisti e parafarmacisti che espongono la locandina dell’iniziativa e che possono quindi fornire lo “Sciroppo di teatro”. Si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto – al prezzo di 2 euro – per ogni bambino e per ciascun accompagnatore.

Il progetto Sciroppo di teatro è nato da un’idea di Silvano Antonelli, direttore della compagnia teatrale Stilema di Torino, è coordinato sul piano generale dalla Presidente di ATER Patrizia Ghedini e si è avvalso della consulenza di Alessandro Volta, direttore del Programma Materno-infantile Ausl Reggio Emilia; mette in rete gli Assessorati regionali alla Cultura, alla Sanità e al Welfare, le organizzazioni sindacali e le associazioni scientifiche dei pediatri (Fimp e CIPe, Acp, Sip e SiMPef ) e le farmacie aderenti a FederFarma, AssoFarm e Coop Alleanza 3.0. Ha il sostegno di Coop.Alleanza 3.0 e della Fondazione Marchesini ACT.

Domenica 5 marzo al Teatro Magnani di Fidenza va in scena Zuppa di sasso, una produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri. La storia della Minestra di sasso, fonte di ispirazione dello spettacolo, trasversale a diverse culture fiabesche, narra di un viandante che raggiunge un villaggio e non trova ospitalità per la paura e la diffidenza degli abitanti. Solamente attraverso un espediente riuscirà a saziarsi. L’attore attraverso teste di cartapesta, oggetti animati e figure interpreterà i vari personaggi per raccontare la storia di un lupo vagabondo e vegetariano capace di riunire il villaggio intorno a una zuppa a base di sasso e riportare l’allegria con una festosa cena finale.

La diffidenza verso gli altri, il sospetto, la paura lasciano il posto alla apertura degli animi, a sentimenti veri attraverso un gioco di illusione come quello del sasso.

Spettacolo adatto per bambini dai 3 anni di età.

Crediti

Zuppa di sasso

di Danilo Conti e Antonella Piroli

con Danilo Conti

scenografia e oggetti di scena Scuola Arti e Mestieri di Cotignola, Massimiliano Fabbri

Compagnia Tanti Cosi Progetti

Produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri

