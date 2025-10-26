Fidenza, arrestato latitante che fugge durante un controllo

L’operazione, condotta con rapidità ed efficacia dai Carabinieri, ha permesso di assicurare alla giustizia un latitante straniero che si era sottratto alla cattura da anni. L’uomo è stato arrestato e ora si trova in carcere, dove sconterà la pena inflittagli.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Fidenza, in collaborazione con i colleghi di Voghera (PV), hanno arrestato un 40enne croato resosi latitante in Italia dal 2016.

L’uomo, gravato da un “ordine di esecuzione per la carcerazione” emesso nel 2016 e rideterminato nel gennaio 2024 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, quale cumulo di pene per reati contro il patrimonio ed evasione commessi anni fa nella provincia di Roma, deve ora scontare 1 anno, 6 mesi e 25 giorni di reclusione e pagare una multa di 500 euro.

Il brillante risultato operativo è il frutto di un’attenta attività di indagine, scaturita da un controllo effettuato alcune sere fa lungo la S.S. 9 a Fidenza. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’auto procedere a velocità insolitamente bassa. Insospettiti dalla presenza di più persone a bordo, hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo più approfondito.

All’interno dell’auto sono stati identificati tre uomini di nazionalità croata, che non sono stati in grado di fornire una giustificazione plausibile per la loro presenza in zona, nonostante avessero dichiarato di risiedere in un’altra regione del Nord Italia.

Durante il controllo, il conducente si è dichiarato sprovvisto di patente di guida, mentre i due passeggeri hanno esibito documenti identificativi emessi dal loro Paese d’origine.

In questo particolare frangente, approfittando dell’oscurità e del controllo documentale in corso, uno dei due passeggeri, con uno scatto fulmineo, si è dato alla fuga scavalcando un guardrail e facendo perdere le proprie tracce nella fitta zona verde adiacente.

I militari hanno reagito immediatamente, mettendo in sicurezza le altre due persone e scongiurando ulteriori tentativi di fuga.

Accompagnati in caserma, il conducente e l’altro passeggero sono stati identificati mediante le procedure di fotosegnalamento in un 33enne e un 19enne di nazionalità croata, già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio.

Il 33enne, che era alla guida dell’auto, è risultato sprovvisto di patente di guida poiché già ritirata nel marzo 2025; pertanto è stato sanzionato e il veicolo è stato sequestrato e affidato a terzi.

Gli sforzi investigativi dei Carabinieri si sono successivamente concentrati sull’altro passeggero che si era dato alla fuga, il quale aveva comunque lasciato nelle mani degli operanti un documento d’identità estero.

I meticolosi accertamenti alle banche dati nazionali in uso alle forze di polizia, sfruttando la fotografia del documento, si sono rivelati cruciali per disvelare le ragioni della fuga.

Contrariamente a quanto indicato sul documento, che riportava una data di nascita, nome e cognome differenti, il volto dell’uomo è stato riconosciuto da un software di face detection in uso all’Arma come appartenente a un 40enne croato latitante dal 2016.

Da qui sono iniziate le serrate ricerche dei Carabinieri finalizzate al suo rintraccio e alla cattura.

Raccolti tutti gli elementi informativi e dispiegando un articolato dispositivo con l’impiego di uomini e mezzi, i militari hanno avviato una serie di servizi specifici per verificare l’effettiva presenza del ricercato sul territorio di competenza e nelle regioni limitrofe.

Dopo una lunga serie di controlli incrociati e una fitta raccolta di informazioni info-operative con altri comandi dell’Arma del Nord Italia, i Carabinieri di Fidenza hanno ritenuto possibile che l’uomo potesse trovare rifugio nella provincia di Pavia.

Nella mattinata del 23 ottobre, due pattuglie di militari in abiti civili della Compagnia di Fidenza si sono mosse alla volta di Voghera dove, con l’ausilio dei Carabinieri competenti per territorio, hanno riconosciuto e localizzato il destinatario del provvedimento restrittivo mentre usciva da una zona residenziale.

Durante l’operazione di polizia, il 40enne, vistosi circondato dai Carabinieri e intuendo il motivo della loro presenza, si è arreso senza opporre resistenza.

Accompagnato in caserma, dopo la sua ufficiale identificazione e lo svolgimento delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Voghera, dove sconterà la pena impostagli.