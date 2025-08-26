Fidenza, atto vandalico al centro di salute mentale dell’Ausl

Nella notte tra il 25 e il 26 agosto, ignoti hanno causato danni a serramenti e arredi. Garantita già in mattinata l’attività sanitaria più urgente. Campagna: “Atto spregevole. Continua l’impegno per alzare il livello di sicurezza in tutte le sedi sanitarie del territorio provinciale”

Nella notte tra il 25 e il 26 agosto, si è verificato un grave episodio di vandalismo nella sede del centro di Salute mentale dell’Azienda Usl, di via Berenini, a Fidenza. Ignoti si sono introdotti all’interno della struttura, forzando gli accessi, causando danni a serramenti e agli arredi, oltre che al distributore di bevande per il ristoro di personale e pazienti; sottratto un tablet.

“Al momento dell’effrazione non erano presenti utenti e professionisti: il servizio, infatti, opera esclusivamente in orario diurno – ha rassicurato Silvia Orzi, direttore del distretto di Fidenza – Appena appresa la notizia, è scattata la denuncia e stiamo collaborando con le forze dell’ordine, che hanno subito fatto un sopralluogo, con l’intento di fare piena luce sull’accaduto”.

Il servizio già nella giornata del 26 agosto ha garantito l’attività sanitaria programmata, assicurando gli interventi più urgenti e rinviando solo alcuni appuntamenti. Già dal 27 agosto, il centro di Salute mentale riprende con la consueta operatività.

“È un atto spregevole, ai danni di un servizio che tutela la salute del più fragili – ha commentato Anselmo Campagna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario dell’Azienda Usl, che ha ribadito – “La sicurezza nei luoghi di cura è una priorità, per questo continua il nostro impegno per alzarne il livello in tutte le sedi presenti nel territorio provinciale. Nei tre ospedali – Parma, Vaio e Borgotaro – nelle numerose Case delle salute, nei poliambulatori e servizi sono in corso di implementazione ulteriori misure a garanzia di utenti e operatori, per contrastare fatti come questo”.

Nei prossimi giorni sarà potenziato il sistema di allarme e video sorveglianza del centro di Salute mentale di Fidenza, interventi, questi, già programmati e in via di ultimazione attivazione” ha concluso Campagna.