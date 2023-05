Fidenza: Auroro Borealo in concerto al “LSD Festival Libri Suoni Destinazioni”

Sabato 6 maggio alle ore 21, presso la Corte e il Palazzo Ex Orsoline Spazio Of di Fidenza, si esibirà in concerto Auroro Borealo, ultimo appuntamento della seconda edizione di LSD FESTIVAL Libri Suoni Destinazioni, un progetto a cura di Annalisa Zilioli, Manuela Copercini, Simona Cini, Federica Parizzi e Fabrizio Cesario, in collaborazione con Ass. L.O.C. Libera Officina Culturale, realizzato con il contributo del Comune di Fidenza.

Cantante, autore e performer bresciano, che da vari anni porta avanti attività di ricerca e di divulgazione sul “diversamente bello”, Borealo nel 2018 ha dato vita alla pagina Instagram Libri Brutti che conta 63.000 follower e dal 2006 gestisce il sito orrorea33giri.com. Ha creato il podcast settimanale NASCOSTIFY che cerca su Spotify gli artisti italiani del presente e del passato che abbiano meno di mille ascoltatori mensili, li racconta e li fa scoprire ogni lunedì con un ospite illustre. Ha creato l’etichetta discografica Talento, attraverso la quale promuove artisti fuori dagli schemi e dalle mappe, e caricato su YouTube i Literal video e il video 10 minuti di fettine panate. Tutte queste passioni sono confluite nel suo account TikTok. Dopo l’annuncio del suo nuovo Assembramento Tour, quattro date in locali piccolissimi in modo da poter riabbracciare il suo pubblico e ridurre al minimo le distanze dopo due anni difficili, Auroro ha pubblicato EH, il primo disco italiano pensato per TikTok: 5 canzoni di 35 secondi, per un totale di 3 minuti esatti per l’intero album.

Al termine si svolgerà, alle ore 23, il DJset techno, house, trance, progressive di Dashka.

Informazioni

Ingresso gratuito.

Programma dettagliato: www.lsdfestival.com

Email info@lsdfestival.com

Fb @lsdfestival – Ig @lsd_festival