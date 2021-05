Fidenza, bimbo di 4 anni esce di casa e si allontana. Ritrovato dai Carabinieri

Ieri mattina a Fidenza una donna ha chiamato allarmata il 112: il figlio di 4 anni, non era più in casa. La signora, agitata, presumeva si fosse allontanato da solo, approfittando di un attimo di distrazione della famiglia.

Lei e il figlio più grande, scesi subito in strada, lo stavano cercando da qualche minuto ma del bimbo nemmeno l’ombra.

La centrale ha immediatamente attivato le ricerche alle pattuglie in circuito, che si sono dirette verso Parco De Gasperi, in prossimità del centro città, poco distante dall’abitazione della famiglia. Nel giro di pochi istanti è arrivata un’altra chiamata al 112: un passante aveva notato un bimbo, scalzo, tentare di attraversare una strada poco distante e lo aveva fermato. La pattuglia dei Carabinieri era dietro l’angolo, ha preso in custodia il piccolo e lo ha riconsegnato dopo qualche minuto alla madre, che ha tirato un enorme sospiro di sollievo.

Ricostruendo i fatti è verosimile il bimbo, che non aveva mai attuato comportamenti del genere, sia uscito di casa dalla porta principale con l’idea di andare alla scuola materna, seguendo la strada che compie ogni giorno con la madre. Per fortuna, e grazie al rapido intervento di un passante e dei Carabinieri di Fidenza, questa innocua bravata non ha avuto conseguenze e si è risolta in un grande spavento, abbracci consolatori e un giro inaspettato sulla Gazzella dei Carabinieri.