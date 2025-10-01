Fidenza: borseggia un’anziana in negozio, 30enne dell’est Europa denunciata

Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno denunciato una 30enne originaria dell’est Europa, residente fuori regione, ritenuta responsabile di un furto con destrezza ai danni di una ottantenne.

L’episodio è avvenuto all’interno di un negozio di abbigliamento di un centro commerciale: approfittando della momentanea distrazione della vittima, la donna ha arraffato il portafogli lasciato sul bancone e si è diretta verso il parcheggio. La pronta segnalazione della guardia giurata al 112 ha permesso ai Carabinieri di intervenire tempestivamente, rintracciando la sospetta e recuperando parte del bottino, tra cui due carte di credito e il portafogli.

La 30enne, già arrestata lo scorso luglio per un reato analogo nel nord Italia, è stata denunciata all’autorità giudiziaria.

Le indagini, corroborate da testimonianze e immagini di videosorveglianza, hanno confermato la dinamica del borseggio.

La donna è al momento indiziata di reato: la sua posizione sarà valutata nel corso del procedimento, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.