Fidenza, chiamano i Carabinieri per un litigio ma si dimenticano la droga sul tavolo

Nel corso degli ultimi giorni, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma, i Comandi Compagnia di Fidenza e Salsomaggiore hanno intensificato la loro presenza nelle principali piazze cittadine, anche tramite l’utilizzo della Stazione Mobile, per prevenire ogni forma di illegalità e far percepire ulteriormente la loro presenza ai numerosi residenti e turisti che hanno affollato le vie del centro durante il week end.

A Fidenza, la stazione mobile, che consente ai cittadini di effettuare “in piazza” operazioni basilari quali denunce e permette un contatto diretto tra i cittadini ed i militari dell’Arma, è stata impiegata nelle principali piazze cittadine, tra cui piazza Garibaldi, di fronte al municipio. Lunghe soste sono state effettuate anche in piazza Matteotti. Non sono mancati i servizi all’esterno dell’area commerciale conosciuta come “Fidenza Village”, in prossimità dell’uscita autostradale e nei principali parchi cittadini, molto frequentati in questo periodo.

I servizi di prossimità al cittadino proseguiranno anche nei prossimi giorni e la popolazione della bassa potrà usufruire della presenza della stazione mobile in occasione dei principali mercati a Roccabianca, San Secondo Parmense e Busseto.

Parimenti a Salsomaggiore, continua l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in questo periodo di riaperture, per garantire una presenza costante ed attenta alle esigenze dei cittadini.

Anche i Carabinieri della locale Compagnia, accanto ai normali servizi di controllo del territorio garantiti dalle pattuglie, hanno svolto un servizio nelle vie centrali, presso il parco Corazza e Piazza Berzieri, con una Stazione Mobile e tre Carabinieri che sono rimasti a disposizione dei cittadini ed hanno pattugliato la zona, affollata di salsesi e qualche turista.

Non sono mancati interventi a seguito di richieste di soccorso sul numero di emergenza “112” e denunce:

– A Fidenza una donna del luogo richiedeva l’intervento di una pattuglia dell’Arma in quanto era in corso una lite con il proprio compagno. I militari giunti sul posto, dopo aver appurato che la discussione era scaturita per futili motivi, riportavano alla calma. I due compagni, però, presi dalla discussione, dimenticavano di nascondere prima dell’arrivo della pattuglia svariate dosi di hashish e marijuana tranquillamente presenti sul tavolo dell’abitazione. Ai militari dell’Arma non restava che procedere al sequestro dello stupefacente e segnalare l’uomo alla locale Prefettura ex art 75 d.p.r. 309/90.

– Sempre a Fidenza la locale Sezione Radiomobile procedeva a segnalare alla Prefettura ducale per possesso di stupefacente due giovani fidentini, i quali durante un controllo venivano trovati in possesso di alcune dosi di cocaina.

– A Sala Baganza un 40enne del posto veniva denunciato alla Procura della Repubblica di parma, per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità. L’uomo durante un controllo alla circolazione stradale si rifiutava di fornire i propri documenti e si opponeva fisicamente agli accertamenti del caso.

– A Traversetolo, la locale Stazione Carabinieri ha denunciato un uomo del luogo ritenuto responsabile di aver rubato un portafogli all’interno di un esercizio commerciale ad un cliente intento a fare shopping.