Fidenza, il Consiglio di Stato conferma la chiusura di una sala giochi

Il Consiglio di Stato conferma la chiusura di una sala giochi a Fidenza, convalidando l’ordinanza del Comune di Fidenza del luglio 2023. Ne dà notizia il Codacons, associazione che ha affiancato l’amministrazione comunale nei giudizi dinanzi al Tar Parma e Consiglio di Stato avviati da una società titolare di una sala bingo che lamentava l’illegittimità del provvedimento di chiusura della sala poiché troppo vicina ai luoghi sensibili.

La quarta sezione del Consiglio di Stato (presidente Silvia Martino, relatore Luigi Furno), con una ordinanza emessa pochi giorni fa, ha rigettato la richiesta di sospensiva della decisione del Tar Parma dello scorso aprile che confermava la validità dell’ordinanza n. 266 del 17 luglio 2023, con cui il Comune di Fidenza, in applicazione della disciplina prevista dalla normativa nazionale e regionale in tema di contrasto al gioco d’azzardo e alle ludopatie, ha disposto la chiusura definitiva dell’attività di Sala giochi esercitata in Fidenza, via Berenini n. 77.

Nello specifico per i giudici del Consiglio di Stato “considerato che, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, non emergono i presupposti necessari per accogliere la misura cautelare richiesta; Considerato, in particolare, che, impregiudicata la definizione nel merito della vicenda processuale, non risulta adeguatamente riscontrato, sul piano probatorio, il presupposto del periculum in mora, il quale è stato dalla parte appellante prospettato in relazione ad esigenze di carattere meramente economico, come tali reintegrabili per equivalente; Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare”.