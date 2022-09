Fidenza, controlli nel weekend: segnalati 7 consumatori di droga, 3 patenti ritirate e multe per guida col cellulare in mano

Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno potenziato i servizi di controllo preventivo, schierando uomini e mezzi, in uniforme e in borghese, lungo le principali arterie stradali della bassa, e passando a setaccio i parchi dei comuni del territorio di competenza. Ben 7 soggetti, tra i diciotto e i trent’anni, sono stati colti nel possesso o nell’atto di consumare modiche quantità di sostanze stupefacenti, principalmente hashish e marijuana. Dopo il sequestro delle sostante, sono stati tutti segnalati alla Prefettura di Parma come consumatori.

Due fidentini, invece, dopo aver alzato troppo il gomito schiamazzavano nelle vie del centro cittadino. Identificati e allontanati dai Carabinieri, sono stati sanzionati per “ubriachezza molesta”.

I Controlli alla circolazione stradale, effettuati con dispositivi rinforzati e ben visibili, lungo la via Emilia e nelle strade maestre di Fidenza e Soragna, hanno consentito di sanzionare 5 persone colte alla guida nell’atto di utilizzare indebitamente il cellulare. Ad altri 3 sono state ritirate le patenti (manovre pericolose e sorpassi azzardati), e numerosi altri sono stati avviati alle procedure amministrative e sanzionatorie previste in caso di mancata revisione o patente scaduta.

Nel corso del servizio, che ha visti impiegati una dozzina di militari, sono state controllate un totale di 63 macchine e identificate 81 persone. Anche grazie alla recente immissione nei ranghi di personale in arrivo dalle scuole di istruzione dell’Arma, prezioso rinforzo, i Carabinieri di Fidenza continueranno a tenere alta la guardia e rinforzare i servizi di competenza anche nelle prossime settimane.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma