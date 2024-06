Fidenza, controllo del territorio: 30 grammi di hahsish sequestrati e segnalati assuntori

Nuovo giro di vite dei Carabinieri della Compagnia di Fidenza nell’ambito della prevenzione – repressione degli illeciti in materia di stupefacenti e reati in genere.

Sono stati impiegati 10 militari e 5 autovetture, con i colori d’Istituto e civetta, nel pomeriggio\sera di sabato scorso, che hanno messo in campo un dispositivo rinforzato del controllo del territorio di competenza, con particolare attenzione all’area cittadina di Fidenza e alla via Emilia, zona Ponte Taro.

I controlli hanno dato i loro frutti: 7 le persone che, colte nel possesso di modiche quantità di stupefacenti, sono state segnalate alla Prefettura di Parma in qualità di assuntori. Si tratta di soggetti gravitanti nel fidentino, di età compresa tra i 25 e i 50 anni. Lo stupefacente rinvenuto nella disponibilità degli assuntori era del tipo Hashish ed è stato posto sotto sequestro.

Nel medesimo contesto un soggetto, sottoposto all’alcoltest ha deciso di appellarsi al diritto di rifiutare i controlli (sia per l’alcol che per gli stupefacenti) ed è stato denunciato, come previsto dal codice della strada, come se fosse risultato positivi oltre i limiti massimi, con contestuale ritiro di patente di guida.

Il dispositivo ad alto impatto, improntato su criteri miranti all’alta visibilità, che garantisce prevenzione e innalza la sensazione di sicurezza percepita dai cittadini, ha sottoposto a controllo oltre 50 vetture, più di 70 persone e 3 locali pubblici.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma