Fidenza, esce dal ristorante ubriaco e si mette alla guida: denunciato grazie a un carabiniere fuori servizio

Al termine dei festeggiamenti per una ricorrenza familiare in un noto locale di Fidenza, uno dei partecipanti ha preso in braccio una bambina e, salutati i presenti, si è avviato verso il parcheggio poco distante. Il suo andamento, decisamente barcollante, ha però attirato l’attenzione di un carabiniere libero dal servizio, a sua volta presente nel locale con la famiglia. Il militare, quando ha intuito che il soggetto si apprestava a guidare pur essendo palesemente ubriaco e con un bimbo in auto, ha immediatamente attivato i colleghi del 112 richiedendo l’intervento di una pattuglia, che in pochi minuti dall’attivazione è arrivata in zona.

Il Carabiniere, per coadiuvare i colleghi è salito sulla sua autovettura privata e si è a sua volta messo in strada, tenendo a vista il soggetto, riferendo in diretta alla Centrale Operativa i suoi spostamenti. Quando la macchina è stata fermata, qualche chilometro più distante, il dispositivo per i controlli etilometrici ha dato conferma dell’intuizione del militare: il soggetto, un sudamericano di quaranta anni, guidava con una percentuale di alcol nel sangue pari a 2,2 grammi per litro, oltre quattro volte il minimo consentito per legge.

Mentre il militare libero dal servizio tornava a recuperare la famiglia, i colleghi in turno hanno provveduto a ritirare la patente, sequestrare la macchina e denunciare a piede libero l’uomo, che ora dovrà rispondere alla Procura di Parma del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, accusa che, se confermata in giudizio, comporta importanti sanzioni pecuniarie ed amministrative sul titolo di guida.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma