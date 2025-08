Fidenza, fermato con patente falsa fornisce false generalità: denunciato 47enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza, nei giorni scorsi, al termine di accurati accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma un 47enne italiano, ritenuto responsabile di falsità materiale e false attestazioni a Pubblico Ufficiale.

L’episodio risale a qualche giorno fa, quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Fidenza, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha fermato un’autovettura condotta da un uomo residente in provincia. Alla richiesta di esibire la patente di guida, l’uomo, dopo alcuni tentennamenti e in uno stato di evidente agitazione, ha consegnato ai militari un documento che presentava alcune anomalie.

Considerando lo stato d’ansia crescente dell’uomo e intuendo che qualcosa non tornava, i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti. Attraverso l’interrogazione di banche dati in uso alle Forze di Polizia, hanno scoperto che la foto riportata sulla patente non corrispondeva all’uomo appena fermato.

Accompagnato in caserma, sono stati effettuati ulteriori controlli che hanno portato alla scoperta della vera identità del 47enne, al quale era stata revocata la patente già da cinque anni. Il documento di guida, palesemente contraffatto, è stato sequestrato, mentre il veicolo su cui l’uomo era stato fermato è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Dopo aver accertato l’identità del soggetto, sono stati completati i dovuti riscontri. Per il 47enne è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale, falsità materiale e sostituzione di persona.

È importante sottolineare che l’uomo, al momento, è solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero procedimento, che si concluderà solo con l’emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto dei principi costituzionali di presunzione di innocenza.