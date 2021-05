Fidenza festeggia il 1° maggio sulle note de L’Internazionale. VIDEO

A Fidenza non si scherza!

Il 1° maggio, la festa dei lavoratori, è stato festeggiato con la banda sulle note de L’Internazionale.

L’Internazionale (francese L’Internationale) è la più famosa canzone socialista e comunista, considerata «l’inno dei lavoratori per eccellenza».

Dalla fine del XIX secolo è stato adottato come inno dalla Seconda Internazionale.

Le parole originali furono scritte in francese dallo scrittore Eugène Pottier nel 1871 per celebrare la Comune di Parigi.

L’Internazionale divenne l’inno del socialismo di ispirazione rivoluzionaria internazionale.

La canzone è stata tradotta in innumerevoli lingue, e tradizionalmente è cantata col pugno destro alzato in segno di saluto.

In molte nazioni europee L’Internazionale fu illegale all’inizio del XX secolo a causa della sua immagine rivoluzionaria e delle sue liriche d’ispirazione insurrezionalista, sebbene, in passato come al giorno d’oggi, sia stata e sia invece usata anche da partiti e individui che intendevano ed intendono raggiungere il socialismo mediante una via democratica e non insurrezionalista. AM