Fidenza, Fiera di San Donnino: modifiche al servizio di raccolta rifiuti in centro

Nella giornata di venerdì 7 ottobre, in concomitanza con la Fiera di San Donnino a Fidenza, il servizio di raccolta rifiuti subirà alcune modifiche nelle vie del centro.

In particolare, nelle vie sotto elencate, la raccolta delle frazioni di carta e organico sarà anticipata alla 7.30 per le utenze domestiche.

La raccolta del cartone commerciale che espongono le ditte sarà anticipata alle 8.00. Si consiglia di esporre i rifiuti da ritirare nella serata di giovedì 6 ottobre e comunque entro l’orario qui indicato per la raccolta.

Per chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.608.077

Piazze/vie interessate dalla modifica del servizio:

Piazza Duomo, Piazza Garibaldi, Piazza Grandi (lato via Cavour), Piazza Matteotti, Piazza Pezzana, Piazza Pontida, Piazza Verdi, Via Affanni, Via Aimi, Via Bacchini, Via Berenini, Via Buozzi, Via Cavour, Via Conforti, Via d’Azeglio, Via Dei Mille, Via Don Minzoni, Via Gandolfi, Via Giusti, Via Gramsci, Vai Maffaccini, Via Malpeli, Via Mentana Via Micheli Via Milani, Via Petrarca, Via Ponte Romano, Via Ronchei, Via Rossi,Via Tommasini,Via Ugolini, Vicolo Bondi, Vicolo Dalverme, Vicolo Antini, Vicolo Ghiozzi, Vicolo Lazzarino, Vicolo del Teatro, Vicolo del Tribunale, Vicolo Pencaro, Vicolo Salvaterra, Vicolo Tagliasacchi, Vicolo Visconti, Vicolo Zuccheri.