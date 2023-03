Fidenza: gli studenti del Paciolo a lezione di legalità coi carabinieri

Decisamente bella mattinata, qualche giorno fa all’Istituto Superiore “Paciolo d’Annunzio” di Fidenza. Il Capitano Matteo Scanu, Comandante della Compagnia di Fidenza (accompagnato dal Vicebrigadiere Di Paola, sottufficiale addetto in servizio presso la locale Stazione CC.) ha incontrato nell’Aula Magna circa 50 studenti delle classi del primo e terzo anno.

Consueto momento di vicinanza, dialogo e ascolto che si è rivelato molto interessante ed al quale i ragazzi hanno dimostrato interesse, attenzione e partecipazione. Un’ora intensa, spesa con il principale intento di diffondere la “cultura della legalità”, nel corso della quale sono state trattate diverse tematiche quali: la violenza di genere e le recenti modifiche legislative (cd. “codce rosso”), il bullismo, cyberbullismo, educazione e sicurezza stradale, la pedopornografia e l’uso consapevole dei social e della rete internet. Non sono mancati riferimenti alla “piaga” degli stupefacenti, con brevi cenni sulle problematiche legate al consumo ed allo spaccio.

Gli studenti, ma anche i docenti presenti, hanno dimostrato interesse per gli argomenti trattati, empatia per i militari salti in cattedra e non sono mancati piacevoli e costruttivi scambi di opinioni.

L’incontro si è concluso con l’immancabile foto di rito.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma