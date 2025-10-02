Fidenza, Gran Fiera di Borgo San Donnino 2025: cibo, musica, mercatini e solidarietà

Torna la festa più amata di Fidenza, la Gran Fiera di Borgo San Donnino, in programma da venerdì 3 ottobre a domenica 12 ottobre. Un appuntamento imperdibile, atteso tutto l’anno dai fidentini e sempre più apprezzato anche da chi arriva da fuori città.

“Anche quest’anno Confesercenti è lieta di affiancare il Comune con un calendario ricco di eventi che unisce gusto, intrattenimento e solidarietà – sottolinea il presidente Confesercenti Fidenza, Alessandro Broggi. Un’occasione imperdibile per vivere a 360° un mix perfetto di cibo, musica e divertimento, adatto a un pubblico eterogeneo e che include giovani e famiglie”.

Il cuore pulsante sarà Piazza della Repubblica, che ospiterà il Borgo Station Food Fest, festival dedicato al buon cibo e alla musica: food truck, dj set, concerti e attività per bambini, realizzati anche con il contributo delle associazioni culturali e di volontariato del territorio, le palestre e le scuole di danza. Sul palco si alterneranno ospiti e artisti di richiamo:

Venerdì 3: VoglioTornareNegliAnni’90

Sabato 4: Dj Prezioso

Mercoledì 8: festa per ragazzi con DjCibus e TonyDVoice

Venerdì 10: Dj RickyLeRoy

Sabato 11: Dj Rudeejay & Edmmaro

Domenica 12: live show di Manuel Comelli

In via Gramsci tornerà il Mercatino dell’Artigianato tipico, dall’8 al 12, con prodotti di qualità, articoli da regalo, oggettistica, pellame e bijoux, tutti rigorosamente fatti a mano e tanta creatività da scoprire. Dal 3 al 5 ottobre spazio, invece, a “Dolce e Sano”, con proposte di enogastronomia e benessere.

Lo Sbarazzo di San Donnino e la solidarietà Sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle 10 alle 20, in Piazza Garibaldi e lungo le vie del centro storico, torna l’atteso Sbarazzo di San Donnino, organizzato con l’Associazione A Riva la Machina. Un grande mercato del riuso e del riciclo, dove scambiare e acquistare abiti, libri, giochi e oggetti di ogni tipo. Lo Sbarazzo sarà anche un’occasione di sensibilizzazione grazie alla Croce Rossa di Fidenza, che domenica 12 dalle 10 alle 16 proporrà dimostrazioni delle manovre salvavita aperte a cittadini e bambini.

Le quote di partecipazione saranno devolute in beneficenza al Comitato di Fidenza della Croce Rossa Italiana, all’Associazione Fattoria La Rebecca APS – che accoglie animali salvati dall’abbandono e dal maltrattamento – e all’Associazione Terzo Tempo. Sempre nel quartiere La Bionda, sabato 11 e domenica 12 ottobre, in via della Chiesa, A Riva la Machina organizzerà un’esposizione di macchinari, veicoli e attrezzature che hanno segnato il ‘900.

L’inaugurazione ufficiale avverrà venerdì 3 ottobre, alle ore 19, presso l’ingresso del Tendone del Borgo Station Food Festival, alla presenza del sindaco di Fidenza, Davide Malvisi e del presidente Confesercenti Fidenza, Alessandro Broggi. In quell’occasione verrà anche consegnato il ricavato delle edizioni dello Sbarazzo alle realtà benefiche coinvolte.