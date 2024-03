Fidenza, guida sotto effetto di alcol e con droga in auto: patenti ritirate a due automobilisti

Carabinieri in borghese e in uniforme per le vie del centro di Fidenza al fine di aumentare la percezione di sicurezza di tutti i cittadini.

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato messo in atto ieri dai Carabinieri della Compagnia di Fidenza. A partire dal tardo pomeriggio ieri e sino a notte fonda, numerose pattuglie del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni di Fidenza e Busseto, supportate da personale in “borghese” dell’Aliquota Operativa hanno “setacciato” le zone centrali del comune di Fidenza, ma anche le zone periferiche con posti di controllo nelle principali arterie di accesso al territorio borghigiano.

I militari hanno svolto mirati controlli nelle zone nevralgiche finalizzati – in particolare – alla prevenzione di reati contro il patrimonio, con specifico riferimento alle zone commerciali e ai quartieri densamente popolati quali “Luce” e “Villa Ferro”. Non sono mancati i controlli in prossimità dei parchi, della Stazione Ferroviaria e nella zona dei “terragli” per verificare la presenza di “bivacchi” o gruppi di persone di interesse operativo. Il dato positivo, oggettivamente riscontrato, è fornito dal fatto che non sono stati registrati delitti predatori e nemmeno situazioni di criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il dispositivo in atto ha consentito di controllate complessivamente 36 veicoli e 55persone. Sottoposti a controllo anche 2 esercizi pubblici.

Non sono mancate le sanzioni: 3 persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale (gr 4 di hashish e gr. 1 di eroina) e, per tale motivo, segnalate alla Prefettura di Parma.

Per uno degli assuntori, controllato alla guida della propria autovettura una di esse, poiché sorpresa alla guida di un’autovettura è stata ritirata la patente di guida così come previsto dal codice della strada.

Un 55enne residente nella “bassa” parmense è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per guida in stato d’ebbrezza. Durante il controllo ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,85. Anche in questo caso immediato il ritiro della patente di guida.

I controlli proseguono senza sosta e verranno intensificati nelle prossime settimane in vista dell’esodo previsto per le vacanze pasquali.

Comando provinciale Carabinieri di Parma