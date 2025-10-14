Fidenza, in coda al supermercato ruba il portafoglio a un’anziana: arrestata 25enne pregiudicata

Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno arrestato in flagranza di reato una 25enne originaria dell’Est Europa, ritenuta la presunta responsabile di un furto aggravato ai danni di un’anziana di 80 anni residente in provincia.

I fatti risalgono a domenica 12 ottobre, intorno a mezzogiorno, quando il responsabile di un supermercato di Fidenza è intervenuto riuscendo a sventare un borseggio ai danni di una cliente anziana.

Durante le consuete attività di controllo all’interno del punto vendita, l’uomo ha notato un comportamento sospetto: una giovane donna spingeva un carrello apparentemente senza alcuna intenzione di fare acquisti, e continuava ad avvicinarsi con insistenza a un’anziana signora, cercando un contatto ravvicinato. L’atteggiamento furtivo e la strana insistenza hanno immediatamente insospettito il responsabile, che ha deciso di osservarla con discrezione, utilizzando gli scaffali come copertura.

Quando l’anziana si è messa in fila alla cassa, la ragazza è entrata in azione. Con grande destrezza, si è avvicinata alla vittima e, con un rapido gesto, ha infilato la mano nella borsa che la donna portava a tracolla, riuscendo a sottrarle un oggetto rettangolare, poi nascosto sotto la giacca.

Convinta di aver portato a termine il furto senza essere vista, la giovane ha abbandonato il carrello e si è diretta verso l’uscita. Tuttavia, il responsabile del supermercato, che aveva assistito a tutta la scena, è prontamente intervenuto: ha allertato il 112 e ha fermato la ragazza prima che riuscisse a lasciare il punto vendita.

Sul posto è giunta in pochi minuti una pattuglia dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, che ha preso in consegna la donna, trovandola ancora in possesso del portafoglio sottratto all’anziana, la quale non si era ancora accorta del furto. Solo dopo la restituzione da parte dei militari, la vittima ha realizzato quanto accaduto, rimanendo comprensibilmente scossa.

Grazie al pronto intervento del personale del supermercato e alla tempestiva azione dei Carabinieri, è stato possibile arrestare la presunta autrice del furto e restituire immediatamente il portafoglio alla legittima proprietaria.

Avviate le indagini, i militari hanno ricostruito con precisione l’intera dinamica del fatto, grazie anche alla fondamentale testimonianza del responsabile del negozio e alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

La donna, identificata come una 25enne dell’Est Europa residente fuori regione, è risultata avere numerosi precedenti di polizia per reati analoghi. Gli accertamenti hanno infatti confermato una sua reiterata propensione alla commissione di furti.

Al termine delle attività investigative, e alla luce degli elementi probatori raccolti, la 25enne è stata dichiarata in stato di arresto.

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa del prossimo processo.