Fidenza, in un momento di confusione ruba il borsello al controllore del bus: denunciato 19enne

Un giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, ha rubato il borsello a un controllore di un’azienda di trasporti a bordo di un autobus extraurbano. Grazie alla prontezza di un collega della vittima e all’intervento tempestivo dei Carabinieri, la refurtiva è stata recuperata all’interno dello zaino del ladro, insieme a quasi 5 grammi di hashish, che sono stati sequestrati.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 19enne italiano, che, a seguito di accurati accertamenti, è ritenuto il presunto responsabile di un furto avvenuto a bordo di un autobus extraurbano in transito a Fidenza.

I fatti si sono svolti intorno alle 7.30 di giovedì 30 ottobre. Un controllore di un’azienda di trasporti locale, sceso a una fermata di Fidenza dopo aver verificato i biglietti su un autobus proveniente da Salsomaggiore, è stato avvisato telefonicamente da un collega rimasto a bordo. Quest’ultimo aveva notato un giovane passeggero che sembrava aver nascosto un borsello nel proprio zaino e ha suggerito al controllore di verificare se avesse ancora con sé i propri effetti personali.

Il controllore ha subito constatato che il suo borsello non era più attaccato alla borsa da lavoro e ha confermato che il suo oggetto era rimasto sull’autobus. Accortosi del furto, il collega ha prontamente chiamato il 112 per segnalare l’accaduto.

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, già impegnata in attività di prevenzione nella zona, si è immediatamente diretta verso l’autobus, che si era nel frattempo fermato in una piazzetta di Fidenza. I Carabinieri, entrati in contatto con il personale dell’azienda di trasporti, hanno individuato il giovane ladro, che si trovava seduto in fondo al mezzo. Dopo averlo sottoposto a controllo, lo hanno identificato come un 19enne italiano, residente in provincia e già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e violazioni amministrative.

All’interno dello zaino del giovane, i Carabinieri hanno trovato il borsello contenente documenti personali e carte di credito intestati al controllore, come accertato dalle immediate indagini. Inoltre, il ragazzo era in possesso di circa 5 grammi di hashish, che sono stati sequestrati dopo essere stati sottoposti al test con il dispositivo NARKOTEST.

A quel punto, il 19enne è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito. La vittima del furto si è recata in caserma per sporgere denuncia e ha potuto riavere il borsello e gli effetti personali sottratti.

Al termine delle indagini, dopo aver ascoltato i testimoni e acquisito solidi elementi di colpevolezza, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il furto e segnalato al Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze della Prefettura di Parma per il possesso di sostanze stupefacenti.