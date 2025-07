Fidenza: nuove regole per la vendita di alcolici in centro nelle ore serali

Decoro e sicurezza del centro storico: entrano in vigore le nuove regole per la vendita e il consumo di alcolici nelle ore serali e notturne. È divenuta infatti operativa l’ordinanza che introduce misure mirate per contrastare fenomeni di degrado urbano, disturbo alla quiete pubblica e comportamenti contrari al buon vivere civile, in particolare nelle ore serali e notturne.

Le nuove regole, sono valide fino al prossimo 30 settembre, ogni giorno dalle 20 alle 6 del mattino seguente e sono applicabili su tutto il centro storico e nelle aree limitrofe.

Questi i contenuti principali dell’ordinanza: divieto di consumo di alcolici e alimenti preconfezionati nei luoghi pubblici, ad eccezione delle aree interne o concesse ai pubblici esercizi; divieto di vendita per asporto di bevande (alcoliche e non) e alimenti preconfezionati da parte di esercizi commerciali, artigianali e distributori automatici; obbligo di chiusura per gli esercizi alimentari fino a 250 mq, inclusi i self h24; obbligo per gli esercenti di affiggere l’ordinanza in modo visibile al pubblico.

“Le nuove disposizioni – spiega il sindaco Davide Malvisi – rispondono a una situazione di criticità concreta e a questo punto non sono rinviabili: nelle ore serali si sono infatti moltiplicati i casi di abbandono di rifiuti, danneggiamenti e comportamenti incivili. Come amministrazione vogliamo lavorare con determinazione per assicurare una città più sicura, ordinata e vivibile per tutti”.

“Questa ordinanza non è un atto “contro” qualcuno – aggiunge l’assessore alla Sicrezza Marco Tedeschi -, ma uno strumento a favore del bene comune, pensato per tutelare tutti: residenti, famiglie, esercenti e visitatori. Non è una scelta presa a cuor leggero, ma è necessaria per dare un segnale importante della volontà di invertire una tendenza pericolosa. Per questo motivo deve essere chiaro fin da subito che ci saranno controlli serrati da parte della Polizia Locale, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, per garantire il rispetto delle regole e intervenire in modo tempestivo in caso di violazioni”.

Parallelamente, l’amministrazione prosegue il suo impegno nella promozione di eventi e manifestazioni che animano la città in modo sano, coinvolgente e rispettoso degli spazi pubblici. Il presidio culturale e sociale del territorio è un alleato fondamentale nella prevenzione del degrado.



“Questa ordinanza è parte di una visione più ampia – conclude il sindaco -. Vogliamo costruire una città dove il decoro urbano, la sicurezza e la convivenza civile siano valori concreti e quotidiani. Non si tratta di limitare la socialità, ma di tutelarla, affinché possa svolgersi in un contesto ordinato e rispettoso, per il bene di Fidenza e di tutti i suoi cittadini”.