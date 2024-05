Fidenza, Pollastri (Rete Civica) su commercio: “No tax area e sinergie con il Village”

“In questi anni tanti negozi di vicinato hanno abbassato la saracinesca e gli immobili hanno perso almeno il 40% del loro valore a causa di un’amministrazione comunale incapace di programmare e che ha sconsideratamente sottovalutato l’avanzare di insicurezza e degrado.

Una crisi che si avverte soprattutto in centro, ma che penalizza anche gli altri quartieri e frazioni. Una situazione di cui il duo Massari-Malvisi porta tutta la responsabilità. Rilanciare il commercio e il valore degli immobili sarà tra le principali priorità da affrontare, se i fidentini mi sceglieranno come loro sindaco”. Questo il pensiero di Luca Pollastri, candidato sindaco civico di Rete Civica, supportato da forze del centrodestra.

“Se il candidato Marvisi ha così tante idee sul commercio come dice, ci chiediamo perché non siano state messe in atto in questi dieci anni di immobilismo – prosegue Pollastri -“.

“Inizieremo subito a scrivere un nuovo regolamento per il commercio insieme ai titolari delle attività commerciali e alle loro associazioni di categoria. Sarà un nuovo capitolo della storia di Fidenza: introdurremo misure importanti per arginare il problema del degrado e sostenere i nostri commercianti. Tra queste prevedo misure ad hoc per arginare l’apertura incontrollata di mini market etnici nel centro storico – aggiunge il candidato civico”.

“Fidenza – avrà una sua specifica strategia di marketing territoriale, la cui governance sarà assunta dal Comune: per contrastare il degrado avvieremo un piano vetrina che rinasce, agevolando gli affitti brevi per nuove attività commerciali rivolte in particolare a turisti e giovani. Una piattaforma online metterà in contatto i proprietari degli immobili sfitti con il tessuto sociale ed economico di Fidenza. Nei primi giorni di governo avvieremo uno studio di fattibilità per realizzare una no tax area con esenzione dei proprietari di locali commerciali dai tributi locali”.

“Il nuovo regolamento per il commercio prevederà anche l’allargamento della fascia temporale dei parcheggi gratuiti, garantendo la gratuità di questi al sabato, il giorno più importante per le nostre attività commerciali”.

“L’obiettivo è rendere facile ed economico l’arrivo di persone, anche da fuori Fidenza, che vogliono conoscere le bellezze e le offerte della nostra città e delle sue frazioni – aggiunge Luca Pollastri, che spiega il suo progetto in merito all’Outlet Fidenza Village – diverrà finalmente utile per Fidenza e tutto l’indotto commerciale e produttivo. Avvieremo immediatamente un tavolo di confronto in modo tale da garantire l’interesse comune e includere finalmente in maniera concreta il Village nella vita della città”.

Il candidato di Rete Civica, sabato 4 maggio alle 10.30 presenterà i primi cinque candidati al Consiglio comunale della lista. La presentazione si terrà nei pressi del Monumento ai Caduti, angolo via Luigi Musini, dove si svolge il mercato cittadino perché: “La mia amministrazione sarà basata sul dialogo e l’ascolto dei cittadini. Infatti ho previsto nel mio programma elettorale nuove forme di partecipazione dei fidentini e delle fidentine perché saranno loro a costruire il futuro di Fidenza – ha detto il candidato sindaco Luca Pollastri”.