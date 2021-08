Fidenza, “Reconnect fitwalk”: una giornata “detox” per disconnettere il digitale e riaccende il benessere

Staccare la spina per riacquistare benessere, attraverso il ritorno alla natura e all’attività fisica, dimenticando – almeno per qualche ora – lo stress, in particolare quello provocato da un utilizzo esagerato della tecnologia. Si chiama Reconnect fitwalk ed è un’iniziativa promossa dal Servizio dipendenze patologiche Ausl (Ser.Dp) del Distretto di Fidenza con il supporto dell’Unità di Strada e insieme a Uisp, all’Ufficio di Piano ed alla Asp del Distretto di Fidenza, all’associazione Casa di Lodesana, la Cooperativa Eidè e con il patrocinio del Comune di Fidenza. Lo scopo è sottolineare il diritto alla disconnessione da internet e da tutti i dispositivi tecnologici, promuovendo al contempo una riconnessione consapevole sia col proprio corpo che con l’ambiente circostante.

L’iniziativa, gratuita ed aperta a tutti ma con posti limitati, si terrà nella mattinata di domenica 5 settembre a Fidenza, con ritrovo alle ore 8.45 nel parcheggio dell’ospedale di Vaio. Il programma prevede, dopo una fase di riscaldamento muscolare, la possibilità di partecipare a: una camminata guidata di circa due ore, con sessanta posti disponibili, una seduta di ginnastica finalizzata alla salute, con l’utilizzo del metodo yoga ed un momento di rilassamento finale (per questa attività i posti disponibili sono invece trenta, ed è obbligatorio utilizzare un materassino personale). All’iniziativa, sarà presente il camper dell’Unità di Strada dell’Ausl di Parma, per promuovere ulteriormente la prevenzione da quelle che sono considerate le “nuove” dipendenze comportamentali e consegnare a tutti i partecipanti dei gadget dell’evento. Reconnect è infatti una delle diverse iniziative programmate nel distretto di Fidenza per prevenire e curare le dipendenze tecnologiche e da gioco digitale.

La prenotazione per vivere questa vera e propria mattinata “detox” è obbligatoria, inviando il proprio nome, cognome e data di nascita all’indirizzo email infocorsi@uispparma.it entro le ore 12 di venerdì 3 settembre. Per informazioni è inoltre possibile contattare il numero telefonico della Uisp 0521/707411.