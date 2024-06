Fidenza, ruba un paio di scarpe in un negozio: denunciato un 21enne

I Carabinieri della Stazione di Fidenza nei giorni scorsi hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 21enne straniero, domiciliato a Fidenza, ritenuto il presunto responsabile del reato di furto.

Erano le 18,00 circa quando una pattuglia a piedi dei Carabinieri di Fidenza, impegnata nella vigilanza della zona attigua ad un centro commerciale, è stata attivata dal personale preposto alla vigilanza in quanto poco prima era stato fermato un giovane indicato quale autore di un furto in un negozio di articoli sportivi.

I militari, intervenuti tempestivamente, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, attraverso le testimonianze rese dal personale della vigilanza e dal titolare del negozio, recuperavano un paio di scarpe che il ragazzo aveva nascosto in una borsa di plastica e per le quali non era in grado di fornire alcuna ricevuta di pagamento.

Il responsabile del negozio, interpellato riconosceva senza ombra di dubbio come provenienti dal suo negozio le scarpe trovate in possesso del ragazzo.

Accompagnato in caserma e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, per il 21enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura per il reato di furto, di cui il provento è stato contestualmente restituito all’avente diritto.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma