Fidenza, ruba un profumo e lo nasconde negli slip: 19enne bloccato da un Carabiniere fuori servizio

Serata movimentata nel centro di Fidenza, dove un tentativo di furto in profumeria si è concluso con l’arresto di un 19enne straniero. Il giovane, sorpreso a nascondere una bottiglietta di profumo del valore di 170 euro all’interno dei pantaloni, è stato fermato da un Carabiniere libero dal servizio che, dopo aver assistito alla scena, è immediatamente intervenuto bloccandolo fino all’arrivo della pattuglia.

Secondo la ricostruzione, intorno alle 19 di venerdì scorso un gruppo di ragazzi è entrato nel negozio creando trambusto. Una commessa ha notato i movimenti sospetti del 19enne e lo ha invitato a restituire l’articolo, ma il giovane ha negato e ha tentato di allontanarsi. Le urla della dipendente hanno attirato l’attenzione di una collega e del militare, che si è qualificato mostrando il tesserino. Dopo un breve tentativo di fuga, il ragazzo è stato bloccato e condotto in caserma.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla titolare, che ha sporto denuncia. Dagli accertamenti è emerso che il giovane, domiciliato a Parma, aveva già precedenti legati a reati contro la persona e il patrimonio. Arrestato per furto aggravato, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il patteggiamento: due mesi di reclusione.