Fidenza, rubano abbigliamento griffato per 500 euro: tre persone denunciate

La vigilanza li ha monitorati mentre si aggiravano con fare sospetto nel centro commerciale, i Carabinieri intervenuti tempestivamente li hanno fermati nel parcheggio. La merce risultata appena rubata, del valore di quasi 500 euro, è stata recuperata e restituita ai rispettivi negozianti che hanno sporto denuncia.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 46enne e un 54enne di origini straniere, ritenuti, sulla base degli accertamenti e delle verifiche svolte, i presunti responsabili, in concorso tra loro, del furto di capi d’abbigliamento “firmati” avvenuto all’interno di tre negozi di un centro commerciale della cittadina borghigiana.

L’episodio si è verificato nella mattinata dell’11 maggio, quando gli addetti alla vigilanza del centro commerciale, tramite le telecamere di sicurezza, hanno notato due uomini che si aggiravano con fare sospetto.

Attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza, che ha permesso di ricostruire l’accaduto, è emerso che i due si sono mossi con circospezione e in perfetta sincronia. Sfruttando il continuo viavai di clienti in entrata e in uscita da tre specifici negozi, si sono subito intesi sul da farsi: uno è rimasto all’esterno delle attività commerciali, mentre l’altro è entrato.

All’interno, dopo aver prelavato dagli espositori la merce d’interesse, si è diretto nei camerini uscendone alcuni minuti a mani vuote.

A questo punto, visto che da tre diversi negozi d’abbigliamento si erano verificate le medesime dinamiche sospette, gli addetti alla sicurezza hanno deciso di intervenire per effettuare un controllo. Considerata la situazione “anomala”, hanno immediatamente avvisato i Carabinieri che sono intervenuti tempestivamente.

I due uomini sono stati subito fermati nel parcheggio del centro commerciale e identificati in un 46enne e un 54enne di origini georgiane.

Durante l’ispezione dell’auto in loro uso, i Carabinieri hanno rinvenuto: un berretto, 5 t-shirt, 4 felpe e 4 pantaloni, tutti articoli “griffati” sprovvisti di etichette e del dispositivo antitaccheggio, merce per la quale i due uomini non sono stati in grado di riferirne in modo chiaro l’origine o le evidenze d’acquisto.

Approfondendo il controllo, dato che l’allarme antitaccheggio non si era attivato in nessuno dei tre negozi, i Carabinieri hanno accertato che i dispositivi antifurto presenti su ogni singolo articolo erano stati rimossi fraudolentemente. La perquisizione a carico del 46enne ha infatti permesso di rinvenire, nascosta nei pantaloni, una tronchesina utilizzata per rimuovere i dispositivi magnetici.

La merce rubata, del valore di circa 500 euro, è stata riconosciuta e restituita ai responsabili dei negozi coinvolti, che hanno sporto denuncia. A questo punto, i due uomini sono stati condotti nella caserma di Fidenza per gli approfondimenti del caso.

Al termine dell’indagine, dopo aver ascoltato i testimoni e acquisito tutti gli elementi di prova, inclusi i filmati dei negozi coinvolti che hanno confermato l’attività illecita, i due uomini, di cui uno risultato già gravato da precedenti di polizia per fatti analoghi, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

È doveroso precisare che gli indagati sono, allo stato attuale, solo indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione sarà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

