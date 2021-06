Fidenza: scoperto un vero e proprio “market” della droga, arrestate tre persone

Nel corso della serata di lunedì 21 giugno, i Carabinieri del Comando Compagnia di Fidenza, durante un servizio di controllo del territorio hanno messo a segno un altro importante risultato nell’ambito della costante attività di contrasto alla circolazione di sostanza proibite nella Bassa, arrestando in flagranza di reato 3 soggetti e scoprendo un vero e proprio market della droga all’interno di un’abitazione del centro di Fidenza.

L’attività, condotta dagli uomini del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia, ha avuto inizio attorno alle 17, quando due militari in borghese, impegnati in un servizio di osservazione, hanno scorto un personaggio noto, con numerosi precedenti per droga a suo carico, uscire da un appartamento di via Vespucci. Attivati i colleghi impegnati nel servizio di pattuglia, i Carabinieri lo hanno fatto controllare poco distante, a bordo della sua auto. Il soggetto, un cinquantenne fidentino, ha dapprima cercato di tergiversare, per poi consegnare un panetto di hashish che occultava nelle mutande, del peso di 100 grammi. Visto il quantitativo in suo possesso, certamente lontano da quanto giustificabile come “uso personale”, il soggetto è stato immediatamente dichiarato in arresto e accompagnato in caserma per la redazione degli atti.

Chiamati i rinforzi, alcuni militari sono rimasti in prossimità della casa ove era verosimilmente avvenuto lo scambio di droga e, dopo pochi istanti, hanno notato una donna parcheggiare nel medesimo posto del primo acquirente, lasciare i passeggeri in macchina con il motore acceso, e infilarsi nello stesso appartamento. Quando ne è uscita, dopo qualche minuto, è stata bloccata dai Carabinieri prima di riuscire a inserire la marcia e, messa alle strette, consegnava ai militari 5 gr. di marijuana e 2 di cocaina. A quel punto alcuni militari sono riusciti a entrare nell’abitazione monitorata. All’interno due coniugi italiani, attorno ai quaranta anni, con numerosi precedenti specifici alle spalle, non hanno fatto nemmeno a tempo ad occultare il campionario presente sul tavolo della cucina: cocaina in dosi, marijuana dentro grossi sacchi di plastica, uno spinello già confezionato e qualche dose di hashish.

Nel corso della perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno rinvenuto in vari nascondigli e sequestrato un totale di oltre 700 grammi di stupefacenti, di cui 400 di hashish in panetti (con lo stesso marchio di quello sequestrato al primo acquirente), 300 di marijuana già essiccata e 50 grammi di cocaina, in parte già pronta in dosi da un grammo.

A corredo di tale quantitativo il classico contorno di bilancini per la aratura delle dosi, materiale da confezionamento e oltre 300 semi di marijuana da coltivazione. Sul tavolo, infine, circa 900 euro in contanti, che sono stati sequestrati assieme agli oltre 7000 che erano custoditi in una cassaforte.

I due coniugi, disoccupati, nullafacenti e destinatari di reddito di cittadinanza, sono stati immediatamente dichiarati in arresto per la cessione dello stupefacente recuperato dai Carabinieri prima dell’accesso in casa e per il possesso a fini di spaccio di tutte le rimanenti sostanza proibite.

Il primo arresto è stato convalidato il giorno successivo, mentre quello dei due ulteriori spacciatori, nel frattempo accompagnati in carcere a Modena e Parma, andranno davanti all’Autorità giudiziaria competente nei prossimi giorni. L’operazione dei Carabinieri di Fidenza conferma l’attenzione che i militari dell’Arma ripongono, da sempre, al contrasto dello spaccio al dettaglio, che resta tra le priorità dell’attività d’istituto dei Carabinieri.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma