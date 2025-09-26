Fidenza, un successo la camminata per la Giornata Mondiale Alzheimer

Oltre 200 persone tra pazienti, familiari, volontari, cittadini, medici e operatori hanno preso parte il 20 settembre scorso alla tredicesima edizione di “Ricordare il cammino della vita”, camminata non competitiva organizzata dal Centro disturbi cognitivi e demenze del distretto di Fidenza dell’Ausl, in collaborazione con il Comune di Fidenza, il Gruppo Sostegno Alzheimer, l’Associazione 365 Volte Donne di Salsomaggiore, la cooperativa Proges e il Panificio Cavallo di Salsomaggiore.

Un evento ricco di emozioni e partecipazione, per ribadire l’importanza della prevenzione e del sostegno a chi vive la malattia di Alzheimer, alla presenza per l’Ausl di Silvia Orzi, direttrice del Distretto di Fidenza, di Livia Ludovico, responsabile del Programma Demenze aziendale e dell’assessore ai Servizi sociali e sanità del Comune di Fidenza Vincenzo Bernazzoli. La giornata ha accolto anche l’undicesima edizione del concorso artistico “Il Filo dei ricordi”, con opere provenienti dalle Case Residenza e dai Centri Diurni del territorio.