Fidenza Village, rubano capi di abbigliamento con la tecnica del passeggino: denunciati due coniugi 33enni

I Carabinieri della Stazione di Fidenza, nei giorni scorsi, hanno ricevuto la denuncia da parte del responsabile di uno dei punti vendita all’interno del Fidenza Village il quale, a chiusura settimanale dell’inventario, si era reso conto dell’ammanco di una certa quantità di capi di vestiario.

I militari, terminata la redazione degli atti, hanno subito avviato gli accertamenti di competenza. Dopo avere visionato le telecamere interne del centro commerciale, e le immagini fornite dal negozio che riprendevano “strani movimenti” di alcuni clienti, hanno effettuato risconti incrociati tra le vetture parcheggiate all’esterno al momento del presunto furto e le targhe immortalate dai sistemi di rilevamento posti a ridosso dell’area commerciale.

A quel punto, individuata una coppia sospetta, acquisite le fotografie i Carabinieri hanno provveduto a ricostruire i movimenti di due coniugi 33enni residenti nel reggiano, i quali, ben vestiti e con vettura di prestigio, erano riusciti ad asportare alcuni capi di abbigliamento, nascondendoli all’interno di un passeggino, eludendo così i sistemi antitaccheggio e la sicurezza.

I dipendenti del negozio, infine, li hanno riconosciuti come due clienti occasionali i quali, nel giorno dell’ammanco, si erano trattenuti a lungo all’interno del negozio, senza acquistare alcunché.

I Carabinieri, al termine dei riscontri investigativi, hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Parma i due coniugi italiani, per concorso in furto pluriaggravato.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma