Fidenza Village, rubano scarpe e jeans per il valore di 500 euro: arrestati un uomo e una donna

Nel tardo pomeriggio i Carabinieri delle Stazioni di Fidenza e Busseto hanno arrestato due romeni che si erano resi responsabili di alcuni furti commessi nella vasta area commerciale di Fidenza fra lo “Shopping Park” e il “Fidenza Village”, in quella località San Michele Campagna.

La coppia, un uomo e una donna 30enni, come una normale famiglia in vacanza con i loro due bambini, ha trascorso gran parte del tempo a visitare negozi, con una particolare predilezione per quelli di abbigliamento, scarpe e accessori.

Muniti di borse schermate – che rendono inefficaci i dispositivi antitaccheggio – hanno asportato con modalità seriale e tecnica consolidata, 3 paia di scarpe (in due diversi esercizi), 4 paia di jeans, un portafogli in pelle, per un valore complessivo quantificato in circa 500 euro.

I due soggetti, però, non sono passati inosservati al personale di vigilanza che ha notato alcuni movimenti sospetti ed ha contattato immediatamente l’Arma locale consentendo il rapido intervento dei militari che, al termine di una rapida ricostruzione dei fatti, hanno accertato il possesso della refurtiva e arrestato in flagranza i responsabili dei furti.

Quanto recuperato è stato restituito agli aventi diritto.

Gli arrestati sono stati trattenuti presso la camera di sicurezza di Fidenza in attesa dell’udienza di convalida e del rito per direttissima.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma