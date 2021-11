Fiera Agricola di San Martino il 14 novembre a Noceto

Tutto pronto a Noceto per la Fiera Agricola di San Martino, che vedrà la sua giornata clou domenica 14 novembre.

Mantenere vive le più antiche tradizioni di un territorio è un obiettivo importante, perché significa salvaguardarne identità e radici, oltre che promuoverlo nelle sue caratteristiche ed eccellenze, dando benefici al tessuto commerciale locale e favorendo aggregazione e coesione sociale.

Quest’anno l’organizzazione della fiera patronale di San Martino esprime anche la volontà di una ripartenza – in sicurezza – dopo il periodo buio vissuto a causa dell’emergenza sanitaria, dalla quale tutti auspichiamo di poter gradualmente uscire.

Questa manifestazione è senz’altro uno fra gli appuntamenti maggiormente sentiti in paese, un evento contraddistinto dalla forte connotazione legata alle tradizioni agricole del territorio, che sorge dalla collaborazione fra l’Amministrazione Comunale di Noceto e le istituzioni maggiormente rappresentative nel mondo dell’agricoltura, fra cui Coldiretti Parma e il Consorzio Agrario di Parma, Emilcap, Araer (Associazione regionale allevatori Emilia Romagna), Consorzio della Bonifica Parmense e Consorzio del Parmigiano Reggiano.

Anche quest’anno il programma si presenta particolarmente ricco e contraddistinto da una sinergia forte fra le varie realtà locali – le associazioni di volontariato, quelle di promozione del territorio, la Parrocchia e gli operatori commerciali – e fortemente qualificata dalla collaborazione fra il Comune e le realtà più rappresentative che operano nel mondo dell’agricoltura.

Villaggio della bioversità zootecnica, mercato di Campagna Amica, esposizione macchine agricole innovative, show cooking di una forma di Parmigiano Reggiano, laboratori dell’arte del norcino, smielatura, stand didattici a tema ambientale per ragazzi, stand gastronomici con i prodotti De.C.O. – nocetani doc –, mostre espositive al Castello della Musica, hobbisti e mercato straordinario , caldarroste e vin brulè, pesca di beneficenza, questo e tanto altro ancora alla Fiera Agricola del 14 novembre a Noceto.

La leggenda di un cavaliere generoso e nobile…

Si mischia veramente con l’identità di Noceto la leggenda di San Martino di Tours, un antico cavaliere che si racconta abbia tagliato il suo mantello a metà per donarne una parte ad un pellegrino indigente, anche se vi sono versioni che riferiscono che in realtà abbia staccato dal mantello tutta la calda imbottitura interna per farne dono al pellegrino.

Era una giornata particolarmente fredda che poi, miracolosamente, pare si fosse aperta ad un tiepido sole, tanto che le giornate attorno all’11 novembre hanno meritato l’appellativo di “estate di San Martino”.

La fiera di domenica 14 novembre

L’organizzazione della fiera, che tradizionalmente da sempre sorge sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale nella volontà di riaffermare le tradizioni locali e valorizzare il tessuto agricolo del territorio, prevede la sinergica collaborazione fra il Comune e le realtà associative più importanti che operano nel settore del mondo agricolo, il Consorzio Agrario Parma – lo storico ente fondato nel 1893 impegnato nel

sostegno e nello sviluppo dell’imprenditoria che opera nel campo dell’agricoltura locale – Coldiretti Parma, l’Associazione Regionale Allevatori Emilia Romagna, Campagna Amica, con il sostegno della società Emilcap, nata dalla sinergia fra Consorzio Agrario di Parma, quello dell’Emilia e delle Terrepadane, del Consorzio del Parmigiano Reggiano e del Consorzio Bonifica Parmense. Importante e fattiva anche la collaborazione con le realtà di volontariato locale.

Il Sindaco Fabio Fecci, nel fare un appello a tutti i visitatori della fiera al rispetto delle misure volte a contrastare il contagio – possesso del green pass, distanziamento, mascherine – e nel sottolineare che sarà presente un team di sorveglianza composto da Polizia Municipale, Protezione Civile e SEIRS per garantire sicurezza alla manifestazione, ha aperto gli interventi << Dopo la sospensione dovuta all’emergenza sanitaria, ancora purtroppo in corso ma dalla quale stiamo gradualmente uscendo, torniamo ad organizzare uno fra gli eventi di maggiore spicco , la fiera patronale che ha assunto negli anni una connotazione volta a rinsaldare sempre di più il forte legame del nostro territorio con l’agricoltura, raffigurato fra tradizione e innovazione. Anche quest’anno il Comune di Noceto è affiancato alle più rappresentative realtà provinciali che operano in questo settore, grazie alla consueta collaborazione che caratterizza questo evento. La fiera patronale certamente sancisce la spiccata vocazione agricola del nostro territorio e sorge anche come occasione per riaffermare e valorizzare le nostre tradizioni, orientandole ad una prospettiva aperta al futuro, sottolineando i punti di forza della nostra produzione locale: qualità e garanzia della sicurezza alimentare. Questa giornata offrirà inoltre l’occasione di visitare il Museo Archeologico, il Museo della Tipografia e quelli accolti dal Castello della Musica, il Museo del Disco Storico e della Liuteria. >>

Il Vicesindaco con delega alle Politiche per le Attività Commerciali e Produttive ed alle manifestazioni Fieristiche e Mercatali Daisy Bizzi <<Dopo la pausa dello scorso anno siamo finalmente tornati a festeggiare il nostro Santo Patrono il 14 novembre, mettendo in campo una proposta molto articolata ed ampia, dove il mondo agricolo – con le sue caratteristiche e sfaccettature – ha una posizione di assoluta centralità. Viviamo in un territorio che può vantare una tradizione d’eccellenza in questo campo, abbiamo risorse e prodotti preziosi, da cui discendono tutte le attività ed “arti” che li caratterizzano. Quest’anno abbiamo voluto allargare l’invito a partecipare anche alle realtà di volontariato, che a Noceto formano un tessuto particolarmente vitale e attivo, di cui è ricco anche il territorio nazionale, fatto di persone di persone che in diversi ambiti si spendono quotidianamente con dedizione e passione, infatti San Martino di Tours, paladino dell’unità dei cristiani, è divenuto il Santo Patrono del Volontariato in Italia.

Novità di quest’anno sarà la presentazione dei prodotti De.C.O. , il marchio ufficializzato dal Consiglio Comunale di cui si fregiano i prodotti della nostra tradizione agroalimentare, a garantirne qualità e tracciabilità. La De.C.O. rappresenta la volontà di disciplinare la promozione dei nostri prodotti, per sancire il ruolo attivo del Comune nel favorire le condizioni per la sostenibilità dello sviluppo locale attraverso la valorizzazione dei patrimoni ambientali, territoriali e culturali dei propri luoghi.

Un ringraziamento a Coldiretti, con le realtà ad essa collegate, per la collaborazione sempre attiva e consolidata, a tutte le nostre associazioni e gruppi locali che insieme a noi hanno dato vita all’evento, che si arricchisce degli eventi espositivi ospitati dal Castello della Musica >>

La Consigliera delegata alle Politiche Frazionali Barbara Faroldi << La valorizzazione delle tradizioni agricole di grande eccellenza del nostro territorio e la loro promozione per aprirle ad una sostenibile prospettiva futura, questo in sintesi l’obiettivo con cui è sorta la fiera agricola patronale, un momento di grande centralità per affermare congiuntamente alle realtà più rappresentative del territorio provinciale la volontà di sostenere quanti operano nel settore dell’agricoltura. Tante le proposte e le iniziative di questa edizione, frutto di un lavoro di squadra nel quale abbiamo coinvolto anche le realtà associative di volontariato, sempre attive e pronte a collaborare. Il nostro centro storico diventerà la sede di un evento che offrirà anche l’occasione per avvicinarsi al fascino della realtà contadina delle nostre tradizioni più antiche, per riscoprirle e valorizzarle, oltre che quella di degustare prodotti locali di rigorosa tracciabilità, nel contesto della nostra indiscussa eccellenza nel campo dell’agroalimentare >>

<< Siamo molto contenti di poter tornare a organizzare la Fiera di San Martino >> commenta il consigliere comunale per la promozione dell’aggregazione sociale Manuel Marchinetti << che come sempre unisce realtà diverse e iniziative diverse, unite dal comune denominatore sia di valorizzare la nostra identità connotata da una forte appartenenza al mondo dell’agricoltura e le nostre tradizioni, sia di promuovere le nostre eccellenze, bene rappresentate anche dallo stand della De.C.O>>

<< Anche quest’anno >> prosegue il consigliere alle politiche agricole Filippo Peveri << verrà replicata una iniziativa debuttata nel 2019 legata al Parmigiano Reggiano, che prevede uno show cooking legato alla sua cottura in diretta e la sua degustazione nelle varie stagionature, a sottolineare la centralità di questo prodotto che è vanto e orgoglio dei nostri territori >>

Presente anche Davide Verdigi , presidente della locale Proloco , storico partner nelle manifestazioni di maggior rilievo sul territorio nocetano, che ha testimoniato l’entusiasmo con cui l’associazione, rinnovata nella sua composizione per l’ingresso di diversi giovani, si è accostata all’impegno organizzativo della fiera.

“Dopo il fermo dello scorso anno dovuto all’emergenza sanitaria, siamo lieti di annunciare che quest’anno torniamo a Noceto per celebrare la Fiera Agricola di San Martino– comunica Luca Cotti Vicepresidente Coldiretti Parma– un evento atteso da tutti, sia dagli addetti ai lavori sia dai cittadini consumatori. La manifestazione, infatti, prevede un ampio programma, attrattivo per tutti, grandi e piccini, per vivere una giornata a diretto contatto con la realtà contadina, degustare prodotti d’eccellenza nel mercato di Campagna Amica, ammirare la rassegna zootecnica delle Biodiversità dell’Emilia Romagna, assistere alla cottura di una forma di Formaggio Parmigiano Reggiano, visitare la Rassegna di attrezzi agricoli d’epoca e macchine innovative di New Holland”.

“E’ un evento – evidenzia il Direttore di Coldiretti Parma Marco Orsi – per portare la campagna nei centri storici dei Comuni, con aree tematiche dedicate.

Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Noceto che ci ospita e che, attraverso questo appuntamento, contribuisce a promuovere il territorio e l’agricoltura. Grazie anche alla squadra Coldiretti coordinata dal segretario di Zona Marco Zanni, al Gruppo Fiera agricola San Martino di Noceto, ai produttori di Campagna Amica, agli sponsor (Consorzio del Parmigiano Reggiano sezione di Parma, Consorzio della Bonifica parmense, Consorzio Agrario di Parma, Emilcap, ARAER e Credit Agricole ) e a quanti si sono prodigati nell’organizzazione di questa importante iniziativa”.

<< La fiera agricola anche quest’anno >> commenta Giorgio Grenzi, presidente del Consorzio Agrario di Parma << porta nel centro storico la realtà del mondo dell’agricoltura tra tradizione e tecnologia. IL Consorzio ritiene molto importante aderire a questo tipo di iniziative per dare la possibilità a cittadini e consumatori, soci e clienti di conoscere i prodotti e i servizi che mettiamo a disposizione, finalizzate alla valorizzazione delle produzioni agricole . Il Consorzio Agrario persegue l’obiettivo del benessere animale coniugato al rigoroso rispetto dell’ambiente e del territorio, segnalo l’innovativo carro miscelatore al 100% elettrico per l’alimentazione animale, un tangibile esempio di agricoltura ad impatto zero all’insegna della massima sostenibilità, >>

<< Abbiamo sostenuto con convinzione questa iniziativa della fiera agricola >> è intervenuta Francesca Mantelli, presidente del Consorzio della Bonifica Parmense, presente con il direttore Fabrizio Useri << rendendoci parte attiva anche nell’essere presenti con due stand domenica a Noceto , dove verrà distribuito materiale informativo sulle nostre attività. In particolare verrà allestito un atelier dove approcciare i ragazzi a tecniche pittoriche naturali, nel contesto di quella ampia progettualità rivolta agli alunni – circa 1500 – delle scuole della provincia “ Consorzio per la scuola”, dove vengono affrontate tematiche di interesse ambientale che caratterizzano i nostri obiettivi, come il contrasto al dissesto idrogeologico ad esempio, allo scopo di fare attività di prevenzione e sensibilizzazione >>

Marco Zanni, segretario di Zona di Coldiretti, ha sottolineato il lavoro di squadra sotteso alla organizzazione della manifestazione e l’entusiasmo che lo ha caratterizzato, auspicando la consueta ampia partecipazione all’evento << In piazza ci sarà anche un maxischermo dove verrà proiettato un mediometraggio per la promozione del Parmigiano Reggiano, testimoniato da aziende del territorio>>

Lamberto Colla, presidente della commissione De.C.O. << Saremo presenti con uno stand dove i prodotti a marchio potranno essere degustati e acquistati, una carrellata di piatti all’insegna della migliore tradizione agroalimentare e gastronomica nocetana, ricordo il grande successo a FICO a Bologna nel 2019. Vi invito a consultare il sito www.nocetointavola.it , la nostra vetrina della De.C.O.>>

Anche Maria Adelia Zana, responsabile di Campagna Amica ha sottolineato l’importanza di eventi come questo, nei quali vengono riaffermati i principi della stagionalità e della provenienza dei prodotti, la loro qualità e tracciabilità garantite da pratiche virtuose nelle coltivazioni.