FIERA DEL TARTUFO

DATA: 22-23/29-30 Ottobre

ORE: Tutto il giorno

LUOGO: Bedonia

Ritorna la Fiera del Tartufo di Bedonia nelle date del 22/23 e 29/30 ottobre 2022.

L’autunno è il periodo dell’anno che porta a tavola sapori unici ed inconfondibili.

Bedonia (Pr) non poteva non raccogliere i frutti della sua terra e non metterli in mostra in una fiera dedicata all’enogastronomia locale ed in particolar modo al Tartufo nero della Val Ceno, diamante prezioso del nostro appennino.

Gli ultimi due weekend di ottobre si svolgerà la nona edizione della Fiera del Tartufo.

Una fiera che mescola cultura, gastronomia e arte con bancarelle lungo tutto il centro storico del paese.