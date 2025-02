Fiere di Parma, l’Università di Parma al Salone dello Studente di “Campus”

L’Università di Parma è presente con un proprio stand al Salone dello Studente di Campus (Class Editori), che si è aperto oggi alle Fiere di Parma e prosegue domani (dalle 9 alle 13.30) con la giornata conclusiva: un appuntamento dedicato al mondo dell’orientamento post diploma e indirizzato a studentesse e studenti delle scuole superiori.

Gran folla oggi per l’apertura della due giorni, organizzata da Campus in collaborazione con l’Università di Parma e con il patrocinio del Comune di Parma, della Regione Emilia-Romagna e dell’Unione Parmense degli Industriali.

Presenti tra gli altri il Rettore Paolo Martelli, la Prorettrice al Diritto allo studio e ai servizi agli studenti Isotta Piazza, il Delegato all’Orientamento Giacomo Degli Antoni, il Direttore generale di Class Editori Daniele Luccherini, la Vicepresidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Barbara Lori, l’Assessora alla Rigenerazione urbana del Comune di Parma Chiara Vernizzi, il Presidente del Consiglio comunale di Parma Michele Alinovi, il Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale (USR Emilia-Romagna) Andrea Grossi.

“Per noi i riscontri del salone dello scorso anno sono stati molto positivi, e anche per questo abbiamo aderito con convinzione anche alla seconda edizione. I saloni dell’orientamento restano un’ottima opportunità d’incontro per studentesse, studenti, famiglie e Atenei”, commenta il Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli, che aggiunge: “Il nostro personale è a disposizione per distribuire materiale, dare informazioni sui 108 corsi attivi nel 2025-2026 e rispondere a ogni tipo di curiosità su cosa vuol dire studiare all’Università di Parma. Ci sono inoltre incontri di presentazione dei nostri 10 Dipartimenti. Iniziative come queste vogliono essere un ponte per gli studenti e le studentesse che si avvicinano alla scelta universitaria. Il nostro consiglio è sempre quello di sfruttare al meglio questi momenti per acquisire il maggior numero di informazioni e chiarirsi bene le idee: l’obiettivo è che ragazze e ragazzi arrivino a fare poi una scelta veramente oculata e di soddisfazione, per il loro futuro di studio ma anche per il loro futuro come persone”.

“Torniamo a Parma, con tutto il know how di Campus, per favorire l’incontro tra i giovani e il proprio futuro, grazie alle realtà formative che costituiscono il nucleo del Salone”, afferma Domenico Ioppolo, AD di Campus, “ma anche per contribuire a lanciare un ponte più solido tra formazione e lavoro, in sinergia con le istituzioni che partecipano al Salone per un contatto diretto con i ragazzi e le ragazze”.

L’ingresso al Salone è libero e gratuito. Per partecipare è necessario scaricare la nuova App CampusHub che consente di convalidare la propria presenza e ricevere l’attestato di partecipazione valido ai fini PCTO (fino a 10 ore). Gli eventi del Salone sono trasmessi in streaming per consentire la partecipazione anche alle scuole che non riescono a essere presenti. È attivo il servizio di bus navetta dalla stazione Fs alla Fiera.