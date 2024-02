Fine mercato tutelato gas e luce: un incontro di FNP Cisl Pensionati

Con la fine del mercato tutelato del GAS, avvenuta lo scorso 10 Gennaio, e quella dell’energia elettrica, il prossimo luglio, è più che mai necessario sviluppare una adeguata campagna di informazione ai cittadini-consumatori per diffondere informazioni utili per compiere una scelta consapevole delle migliori condizioni contrattuali, scegliendo con oculatezza fra le tante proposte avanzate dai vari gestori che operano sul mercato dell’energia.

In questa situazione ancora confusa, tante sono le segnalazioni di utenti vittime di “teleselling” (acquisto telefonico) e di “telemarketing aggressivo”, che si ritrovano con contratti non richiesti o non adatti alle proprie esigenze.

Pertanto, allo scopo di tutelare i cittadini-consumatori fornendo loro gli strumenti e le conoscenze per evitare possibili truffe e speculazioni, Anteas e FNP Cisl Pensionati hanno organizzato un incontro aperto a tutti con Gianna Cassani, responsabile ADICONSUM Parma.

Appuntamento per LUNEDI’ prossimo 19 FEBBRAIO dalle 15.00 alle 17.00 nel salone della Parrocchia di San Patrizio in Via Lanfranco – Parma.