Fine settimana di lavoro per Ancora Italia a sostegno della candidatura a sindaco di Marco Adorni

Fine settimana ricco di appuntamenti ed iniziative per il partito Ancora Italia, impegnato

nelle prossime elezioni amministrative a sostegno della candidatura di Marco Adorni per la

lista L’Altra Parma – Uniti per la Costituzione.

Si è tenuto venerdì 29 Aprile, davanti a numerosi cittadini interessati, presso l’osteria I

Pitoki di via Emilio Casa, un aperitivo filosofico in compagnia di Diego Fusaro, noto filosofo

e pensatore, insieme a Marco Adorni, candidato sindaco per la lista civica L’Altra Parma –

Uniti per la Costituzione sostenuta appunto da Ancora Italia, di cui Diego Fusaro è

l’ideologo di riferimento.

Mentre sabato 30 Aprile è stata la volta del primo congresso provinciale della sezione di

Parma del partito nazionale nato nel 2021. È stata l’occasione per i tesserati di eleggere le

cariche cittadine che vedono: come presidente Roberto Lasagna, come vice-presidente

Marco Tagliabue e come segretario e coordinatore provinciale Enrico Magnani.

Per l’occasione erano presenti i dirigenti regionali del partito ed il candidato sindaco Marco

Adorni, esponente di Ancora Italia, che ha colto l’occasione discutere di tematiche di

attualità con i tesserati e i simpatizzanti presenti.

Al termine della manifestazione, i membri del partito hanno deciso di intitolare la Sezione

di Parma alla memoria di Aldo Moro, padre costituente e considerato uno dei massimi

esponenti del pensiero critico alla cultura neoliberista moderna.