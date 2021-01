Fino all’8 febbraio è possibile candidarsi per il progetto del Servizio Civile Universale “Giallo Parma – Energia Dentro”

Il Settore Cultura del Comune di Parma aderisce al Servizio Civile Universale per l’anno 2021 con il progetto “Giallo Parma – Energia Dentro”, coordinato dal Consorzio di Solidarietà Sociale, nell’ambito del bando nazionale indetto dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto di volontariato “Giallo Parma – Energia Dentro” è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni interessati ad avvicinarsi al patrimonio storico, artistico e culturale, che dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021.

Sono 14 i posti disponibili all’interno delle strutture del Settore Cultura del Comune di Parma per i giovani volontari che vorranno mettere in gioco le proprie capacità e competenze nel campo culturale e vivere un anno a stretto contatto con la bellezza, la creatività, l’arte, in occasione di Parma Capitale della Cultura per l’anno 2021.

I posti, per i quali è saranno così suddivisi:

4 volontari presso il Castello dei Burattini a supporto delle attività di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 + 21 che saranno impegnati principalmente sullo sviluppo e il potenziamento del progetto di volontariato culturale, che ha preso avvio nel 2020, con attività che spazieranno dalla cura del sito web al contatto costante con i volontari, dalla partecipazione attiva all’organizzazione delle principali iniziative e rassegne in programma;

2 volontari presso la Casa della Musica che custodisce l’archivio Storico del Teatro Regio, è sede museale (Museo dell’Opera, Casa del Suono, Museo Casa Natale Toscanini), sede di una Biblioteca mediateca specializzata in musica e ospita nei propri spazi numerosi eventi musicali. I volontari potranno immergersi nel lavoro archivistico di elencazione e di controllo degli inventari avvicinandosi al ricco patrimonio documentale del Teatro Regio (comprensivo di carteggi, manifesti, registrazioni audio e video, fotografie, libretti, bozzetti e figurini, dal 1816 al 2001); saranno inoltre coinvolti nelle diverse attività didattiche e nell’organizzazione della mostra “Opera! il palcoscenico della società”;

2 volontari presso la Pinacoteca Stuard che saranno impegnati nell’attività dei Musei civici del Complesso del San Paolo: dall’accoglienza dei visitatori alla valorizzazione della didattica museale, dall’inventario del patrimonio artistico dislocato negli immobili comunali alla mappatura del patrimonio monumentale del Comune di Parma, dall’assistenza archivistica e alla catalogazione dei beni librari, alla collaborazione alle fasi conclusive del progetto Google Arts & Culture;

6 volontari presso la Biblioteche Comunali distribuiti tra Biblioteca Civica, Biblioteca Alice e Cesare Pavese dove saranno impegnati a: promuovere l’alfabetizzazione digitale favorendo la fruizione delle risorse culturali attraverso attività di sportello digitale e assistenza alla biblioteca digitale Emilib, a favorire l’educazione alla crossmedialità per i ragazzi e le ragazze delle scuole, a collaborare con gli educatori dello Spazio Giovani della Civica per laboratori con gli adolescenti e con i bibliotecari delle biblioteche Alice e Pavese per l’ideazione di laboratori formativi tematici rivolti a bambini e scuole.

Oltre ai 14 posti sopra elencati, afferenti al Settore Cultura del Comune di Parma, il progetto “Giallo Parma – Energia Dentro” mette a disposizione anche altri quattro posti per l’Archivio Storico Comunale e due posti presso il CAI – Club Alpino Italiano.

Il Servizio Civile Universale consente ai ragazzi di età compresa tra i 18 e 28 anni di impegnarsi per un anno a 25 ore la settimana in azioni concrete a beneficio delle comunità. A fronte di questo impegno, che consentirà di valorizzare le proprie competenze, sarà riconosciuto un rimborso spese di € 439,50 mensili.

Per consultare il bando completo https://www.serviziocivile.gov.it/media/757821/bando-ordinario_2020.pdf

Al link https://cssparma.it/wp-content/uploads/2020/12/SCU_progetto_GIALLO-PARMA-ENERGIA-DENTRO.pdf è possibile consultare la scheda completa del progetto Giallo Parma – Energia Dentro, e a https://cssparma.it/wp-content/uploads/2021/01/GIALLO-PARMA_scheda-sintetica.pdf la scheda sintetica.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021 esclusivamente online .

Tutte le informazioni sulle modalità sono disponibili sul sito www.cssparma.it/come-candidarsi

Info: www.serviziocivileparma.it

Per informazioni è inoltre possibile contattare la Referente del Consorzio Solidarietà Sociale Paola Valinotti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, al numero 0521.993350.