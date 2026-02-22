Finti operatori Iren cercano di derubare una donna anziana

Nella giornata di ieri, 18 febbraio 2026, la Polizia di Stato di Parma – Ufficio Volanti è intervenuta in zona Budellungo, a seguito di una segnalazione al 112 N.U.E., per un tentativo di truffa ai danni di una signora anziana da parte di due soggetti a lei ignoti.

La vittima, una donna di 74 anni, ha riferito agli operatori di essere stata avvicinata mentre si trovava fuori dalla propria abitazione con il cane da un sedicente operatore di Iren, che dichiarava di dover effettuare un controllo all’impianto domestico.

Una volta entrata in cucina in compagnia del falso tecnico, la signora ha udito dei rumori provenire dalla camera da letto e si è accorta della presenza di un secondo uomo, che si qualificava come appartenente alle forze dell’ordine.

Insospettita dalla presenza del soggetto introdottosi furtivamente nell’abitazione, la donna ha immediatamente contattato il 112 N.U.E., che ha inviato sul posto una pattuglia della Polizia di Stato. All’arrivo degli agenti, i malviventi si sono dati alla fuga senza riuscire ad asportare nulla.

Sono in corso le indagini per risalire agli autori del tentativo di truffa, sventato grazie alla prontezza della vittima. La Questura rinnova l’invito alla massima attenzione, raccomandando di non consentire l’accesso in casa a sconosciuti e di verificare sempre l’identità di presunti tecnici o incaricati di pubblico servizio, nonché di sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine, contattando in caso di dubbio il 112 N.U.E.