Si è svolta questa mattina la firma del Patto di collaborazione per la realizzazione del progetto “Adottiamo le aiuole”.

I proponenti Claudio Pomelli e Antonia Spinelli, attraverso il Patto di collaborazione firmato con l’Amministrazione Comunale, si impegnano a realizzare un intervento di risistemazione di aree verdi: una aiuola in corrispondenza del civico 32 di viale Villetta e 3 aiuole in via Vittime Civili all’interno del quartiere residenziale di Molinetto.

Il Patto prevede che la risistemazione delle aree verdi si sostanzi nel taglio dell’erba e nella potatura delle siepi e degli alberi nelle zone indicate e verrà effettuata direttamente dai Cittadini firmatari seguendo le indicazioni dei tecnici del settore Manutenzione, Illuminazione Pubblica e Logistica del Comune di Parma.

Il Patto definisce dunque gli obiettivi dell’accordo, la durata della collaborazione, le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni dei firmatari.

Alla firma del Patto di oggi erano presenti Daria Jacopozzi, assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri, il consigliere comunale Giulio Guatelli, i proponenti e firmatari Antonia Spinelli e Claudio Pomelli e Debora Saccani, dirigente del Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino, firmataria del Patto per il Comune di Parma.

Il Patto di collaborazione è lo strumento attraverso il quale possono essere realizzate e disciplinate le forme di collaborazione fra i cittadini e il Comune per la realizzazione di attività solidaristiche e di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, sia per iniziativa dei cittadini che per invito dell’Amministrazione.