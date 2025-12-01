Firmata convenzione per nuovi alloggi in edilizia convenzionata in Strada Bassa dei Folli

È stata firmata la convenzione tra il Comune di Parma e la società Edil C s.r.l per dare il via alla realizzazione di un nuovo edificio residenziale in Strada Bassa dei Folli. Il progetto prevede la costruzione di 8 appartamenti, con cantine, autorimesse e posti auto coperti, destinati all’edilizia convenzionata: una formula pensata per offrire case di qualità a prezzi più accessibili.

Con questa firma si compie un importante passo nel percorso avviato da Edil C S.r.l., che aveva presentato un piano per sviluppare un’area a destinazione residenziale già di sua proprietà. Il Comune ha valutato positivamente la proposta e ha scelto di riservare questo intervento al mercato calmierato, permettendo così a famiglie, cittadine e cittadini di accedere ad abitazioni nuove a condizioni più favorevoli rispetto a quelle del libero mercato.

“Questo intervento di edilizia convenzionata rientra tra gli obiettivi del Programma comunale “Fa’ la casa giusta!” – commenta l’Assessore alle Politiche sociali Ettore Brianti – e questi nuovi alloggi si aggiungono ai 40 recentemente avviati, così da poter offrire a molte giovani coppie, neo lavoratori e nuclei con redditi non elevati il primo alloggio a costi calmierati, che può costituire una base solida da cui iniziare. Gli immobili in questione sono immobili di qualità, realizzati secondo i principi del risparmio energetico. Non si tratta di alloggi di edilizia popolare, e crediamo che questa possibilità, in un momento di forte difficoltà per l’aumento progressivo del costo della casa, possa rappresentare un’opzione utile per molte famiglie alla ricerca di una soluzione abitativa sostenibile”.

Cos’è l’edilizia convenzionata

L’edilizia convenzionata rappresenta una delle principali risposte del Comune di Parma al crescente bisogno di abitazioni accessibili, soprattutto per quelle famiglie che hanno redditi medio-bassi, troppo alti per rientrare nell’edilizia pubblica ma insufficienti per affrontare i prezzi del mercato privato.

Si tratta di un’iniziativa pubblico-privata: il Comune mette a disposizione agevolazioni e strumenti urbanistici, mentre il costruttore si impegna a realizzare e vendere gli alloggi a prezzi calmierati, garantendo criteri di trasparenza e accessibilità.

Tutte le condizioni – dal prezzo massimo di vendita ai requisiti per acquistare – sono stabilite in un’apposita convenzione, che tutela i futuri acquirenti e assicura equità nelle assegnazioni.

Con l’edilizia convenzionata si promuove una città più inclusiva, si contrasta l’esclusione abitativa e si rafforza il diritto alla casa come bene primario. Il progetto si inserisce nel programma comunale “Fa’ la casa giusta!”, che punta proprio ad ampliare le opportunità abitative a misura di cittadino.

Chi può accedere agli alloggi

A partire dalla pubblicazione dell’intervento sul sito del Comune di Parma, per almeno 60 giorni sarà garantita la priorità di prenotazione per i cittadini residenti a Parma da almeno 5 anni. In particolare, gli alloggi saranno riservati: alle famiglie con figli minori o con persone con disabilità; a nuclei che ospitano o sono composti da persone anziane; alle famiglie fondate su unione stabile.

Sarà necessario avere cittadinanza italiana o europea, residenza a Parma e non essere proprietari di un’abitazione adeguata. I redditi dovranno rientrare in limiti stabiliti in base alla composizione del nucleo familiare.

Come funziona la prenotazione

Le domande per prenotare un alloggio dovranno essere inviate direttamente alla società Edil C S.r.l. o a un loro delegato. Alla fine del periodo di prenotazione, verrà stilata una graduatoria provvisoria, che sarà poi validata dal Comune. Solo dopo questa fase sarà possibile finalizzare l’acquisto.

Tutte le informazioni sull’intervento, sui requisiti richiesti e sulla documentazione da presentare saranno pubblicate e costantemente aggiornate nella sezione dedicata all’Edilizia Residenziale Convenzionata sul portale del Comune di Parma.